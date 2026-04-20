 Стрілянина у США: у Луїзіані чоловік убив 8 дітей, нападника застрелила поліція

  • понеділок

    20 квітня, 2026

  • 5.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 5.9° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У США чоловік влаштував стрілянину: загинули 8 дітей, нападника застрелила поліція

Місце стрілянини у Луїзіані, США

У місті Шривпорт, штат Луїзіана (США), чоловік відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє людей отримали поранення. Підозрюваного застрелили правоохоронці.

Про це пишуть Reuters, AP та Guardian.

За даними слідства, чоловік здійснив стрілянину у чотирьох різних місцях. Серед загиблих — восьмеро дітей. Також він поранив двох жінок, які отримали вогнепальні поранення в голову, однак вижили.

У поліції зазначають, що деякі з жертв, ймовірно, були родичами нападника.

Після скоєного чоловік викрав автомобіль і намагався втекти, однак його зупинили правоохоронці під час переслідування. У результаті стрілянини підозрюваний загинув.

Поліція не розголошує його ім’я, проте припускає, що мотивом міг бути сімейний конфлікт.

«Це трагічна ситуація і, можливо, найгірша, яку ми коли-небудь бачили», — заявив мер Шривпорта Том Арсено.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

Потім стало відомо, що начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

Європу попередили про можливий дефіцит авіапалива та скасування рейсів
Через війну в Ірані США відкладають поставки озброєння союзникам у Європі
«Підтвердили, що приїдуть»: Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера

