У США чоловік влаштував стрілянину: загинули 8 дітей, нападника застрелила поліція

Місце стрілянини у Луїзіані, США Facebook / Shreveport Police Department

У місті Шривпорт, штат Луїзіана (США), чоловік відкрив стрілянину, внаслідок чого загинули вісім дітей віком від 1 до 14 років. Ще двоє людей отримали поранення. Підозрюваного застрелили правоохоронці.

Про це пишуть Reuters, AP та Guardian.

За даними слідства, чоловік здійснив стрілянину у чотирьох різних місцях. Серед загиблих — восьмеро дітей. Також він поранив двох жінок, які отримали вогнепальні поранення в голову, однак вижили.

У поліції зазначають, що деякі з жертв, ймовірно, були родичами нападника.

Після скоєного чоловік викрав автомобіль і намагався втекти, однак його зупинили правоохоронці під час переслідування. У результаті стрілянини підозрюваний загинув.

Поліція не розголошує його ім’я, проте припускає, що мотивом міг бути сімейний конфлікт.

«Це трагічна ситуація і, можливо, найгірша, яку ми коли-небудь бачили», — заявив мер Шривпорта Том Арсено.

Теракт у Києві 18 квітня

У Києві 18 квітня сталася стрілянина в Голосіївському районі. Невідомий відкрив вогонь по людях.

Чоловік, який відкрив стрілянину, захопив заручників супермаркеті. Під час затримання він стріляв у поліцейських.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через стрілянину загинули п’ятеро людей, ще десятеро отримали поранення та були госпіталізовані. Правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Офіційно його особу не називали, але «УП» з посиланням на джерела писала, що це Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доручив голові Національної поліції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій правоохоронців під час теракту в Києві 18 квітня.

Потім стало відомо, що начальник департаменту патрульної поліції Міністерства внутрішніх справ Євгеній Жуков подав у відставку.