 Корабель для розмінування від Нідерландів назвуть «Генічеськ»

Корабель для розмінування від Нідерландів назвуть «Генічеськ» — на честь судна, втраченого біля Кінбурнської коси

Протимінного тральщика класу Alkmaar. Фото: Міноборони УкраїниПротимінного тральщика класу Alkmaar. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України розповіло про можливості протимінного тральщика класу Alkmaar, який Нідерланди передадуть для розмінування моря. У складі ВМС він матиме назву «Генічеськ».

У відомстві пояснили, що такі кораблі шукають і знешкоджують морські міни, а також забезпечують безпеку в морі, прибережних водах і портах.

«Головне завдання протимінних тральщиків класу Alkmaar — забезпечення безпеки моря, прибережних вод і гирл гаваней від морських мін, а також захист військово-морських зʼєднань у районах мінної небезпеки», — йдеться в повідомленні.

Судно також може підтримувати операції з моря — зокрема розміновувати узбережжя перед висадкою десанту та допомагати у пошуку затонулих об’єктів.

Раніше, президент Володимир Зеленський під час візиту до нідерландського Фліссінгена зустрівся з військовими, які вже проходять навчання на борту тральщика та опановують роботу з підводними безпілотниками. За його словами, корабель має надійти до ВМС у червні.

У Міноборони зазначають, що тральщик оснащений системами для виявлення підводних об’єктів і дистанційно керованими апаратами. Зокрема, використовують підводні дрони типу SeaFox, які доставляють заряд безпосередньо до міни.

Корпус корабля виготовлений із немагнітних матеріалів, що знижує ризик підриву. Екіпаж становить від 28 до 38 осіб, водотоннажність — 543 тонни, довжина — понад 51 метр, швидкість — до 13 вузлів.

Корабель назвуть «Генічеськ» на честь однойменного судна ВМС, втраченого у 2022 році біля Кінбурнської коси.

Це буде п’ятий протимінний корабель, який отримають ВМС від партнерів. Раніше Велика Британія, Бельгія та Нідерланди передали «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь» і «Мелітополь».

Очікується, що «Генічеськ» візьме участь у навчаннях Sea Breeze у 2027 році. До завершення війни такі кораблі базуватимуться у Великій Британії, а після — допоможуть у розмінуванні морської акваторії.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану. Українських військовослужбовців відправлятимуться на навчання до Туреччини та Великої Британії. Це має сприяти отриманню складної військової техніки та опануванню навичок її використання.

