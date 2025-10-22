Зеленський дозволив направляти підрозділи ВМС за кордон

Військові 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, 2023. Фото: Командуванні ВМС / Facebook . Фото: Командуванні ВМС ЗСУ / Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Згідно з пояснювальною запискою, українських військовослужбовців відправлятимуть на навчання до Туреччини та Великої Британії. Це має сприяти отриманню складної військової техніки та опануванню навичок її використання.

У межах закону пропонується направити до Туреччини корвет ВМС ЗСУ «Гетьман Іван Мазепа» з екіпажем до 106 військових. До Великої Британії відправлять кораблі «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь», «Мелітополь» і «Генічеськ» з екіпажами по 39 осіб на кожному.

Нагадаємо, у березні цього року президент уже підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Документ передбачає можливість відправлення військових формувань до інших держав для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.