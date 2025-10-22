  • середа

    22 жовтня, 2025

  • 14.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2025 середа

  • Миколаїв • 14.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський дозволив направляти підрозділи ВМС за кордон

Військові 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, 2023. Фото: Командуванні ВМС / Facebook . Фото: Командуванні ВМС ЗСУ / FacebookВійськові 37 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, 2023. Фото: Командуванні ВМС / Facebook . Фото: Командуванні ВМС ЗСУ / Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи Військово-морських сил Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

Про це йдеться в картці законопроєкту.

Згідно з пояснювальною запискою, українських військовослужбовців відправлятимуть на навчання до Туреччини та Великої Британії. Це має сприяти отриманню складної військової техніки та опануванню навичок її використання.

У межах закону пропонується направити до Туреччини корвет ВМС ЗСУ «Гетьман Іван Мазепа» з екіпажем до 106 військових. До Великої Британії відправлять кораблі «Черкаси», «Чернігів», «Маріуполь», «Мелітополь» і «Генічеськ» з екіпажами по 39 осіб на кожному.

Нагадаємо, у березні цього року президент уже підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Документ передбачає можливість відправлення військових формувань до інших держав для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Останні новини про: Збройні сили України (ЗСУ)

Сирський заявив, що ефективність української ППО становить близько 74%
Українські дрони уразили понад 10 тисяч цілей за 12 днів жовтні, — Мадяр
РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
Реклама

Читайте також:

новини

В Одеському зоопарку за майже ₴5 млн планують оновити опалення

Світлана Іванченко
новини

«Репортери без кордонів» номінували МикВісті на премію «Свобода преси»

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині кількість оголошень продажу квартир зросла на 21%, — аналітика

Світлана Іванченко
новини

Суд відмовив прокуратурі у відстороненні директора миколаївського КП, де розслідується корупція на вуличному освітленні

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська міськрада пропонує звільнити частину орендарів від плати за комунальне майно під час війни

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Збройні сили України (ЗСУ)

РФ вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
Українські дрони уразили понад 10 тисяч цілей за 12 днів жовтні, — Мадяр
Сирський заявив, що ефективність української ППО становить близько 74%

На Миколаївщині підліток отруївся грибами, які сам назбирав і приготував

«Нібулон» відмовився вирощувати соняшник через збитки

4 години тому

Росіяни вдарили по порту й енергетиці на Одещини: Ізмаїл залишився без світла

Головне сьогодні