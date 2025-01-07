У Раді зареєстрували законопроєкт про відправлення військових за кордон. Архівне фото: «МикВісті»

У Верховній Раді, 7 січня, зареєстрували законопроєкт, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що у Раді хочуть удосконалити механізм відряджання українських військових за кордон для участі в міжнародних місіях та отримання новітньої військової техніки. Це має допомогти зміцнити оборону України в умовах війни.

«Постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету і територіальної цілісності України», — пояснюють автори законопроєкту.

Крім цього, зміни також стосуватимуться підрозділів Збройних сил України, які вже перебувають за кордоном.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад до України.