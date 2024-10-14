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З початку повномасштабного вторгнення 46 українських військових не повернулися з закордонного відпочинку

Деякі військові не повернулися з закордонного відпочинку. Фото: Bumble-Dee/DepositphotosДеякі військові не повернулися з закордонного відпочинку. Фото: Bumble-Dee/Depositphotos

З початку повномасштабного вторгнення рф 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися назад до України. 

Цю інформацію надали у Головному управлінні військової служби правопорядку ЗСУ у відповідь на запит «Слідства.Інфо». 

«У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини», — йдеться у відповіді

У відомстві зазначили, що військовослужбовці можуть перетинати кордон на загальних підставах, маючи відповідний дозвіл від командира частини. Обмеження щодо тривалості відпустки для військових немає. Однак ті, хто не повертається, офіційно вважаються такими, що самовільно залишили військову частину.

В міністерстві оборони не надали інформацію щодо випадків порушення законодавства під час перетину кордону.

Повідомлялось, що військовозобовʼязані жінки мають право перетинати кордон, прикордонники не перевіряють, чи оновили вони дані.

Раніше прикордонна служба не випустила за кордон понад 2 тисячі чиновників.

Нагадаємо, що 27 січня 2023 року уряд заборонив чиновникам виїжджати з України без поважних причин. Відтоді народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми теж можна, а на відпочинок — ні.

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