 У Соляних через падіння дерева затримується рух тролейбусів

У Миколаєві через падіння дерева затримуються тролейбуси

У Соляних через падіння дерева затримується рух тролейбусів. Фото: МиколаївелектротрансУ Соляних через падіння дерева затримується рух тролейбусів. Фото: Миколаївелектротранс

У мікрорайоні Соляні в Миколаєві тимчасово затримується рух тролейбусів у напрямку центру міста. Причиною став обрив контактного дроту після падіння дерева.

Про це повідомили в КП «Миколаївелектротранс».

Наразі фахівці енергослужби працюють на місці та усувають наслідки аварії. Пасажирів просять врахувати ситуацію під час планування поїздок.

Про відновлення руху тролейбусів повідомлять додатково.

Нагадаємо, що рух тролейбусів до мікрорайону Північний у Миколаєві не можуть продовжити після 22:00 через комендантську годину та особливості пасажиропотоку.

