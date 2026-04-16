Депутати Миколаївської облради обрали новий герб області зі Святим Миколаєм

Депутати Миколаївської обласної ради підтримали зміну герба Миколаївщини. Фото: МикВісті

Депутати Миколаївської обласної ради підтримали зміну герба Миколаївщини. Обрали варіант зі Святим Миколаєм.

Відповідне рішення розглянули під час сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 16 квітня, пишуть «МикВісті».

На розгляд депутатів винесли два варіанти герба: зі Святим Миколаєм та античною спадщиною з Ольвією.

Перший варіант — Святий Миколай, козацький хрест і хвилі Другий варіант — амфора, якір і олень

Під час виступу депутатка від «Пропозиції» Катерина Стоколяс зауважила, що ескіз треба доопрацювати і, можливо, поєднати два варіанти в одному.

— Звернення були не тільки від громад, а й від військових частин, я їх отримувала. Вони пропонували другий варіант. Я вважаю, що історія Миколаївщини не має обмежуватись лише Святим Миколаєм. Історія у нас давня і глибока. Я так розумію, що більшість у залі підтримує перший варіант. Але все ж таки хочеться знайти компроміс та доопрацювати варіант, — зазначила вона.

В свою чергу депутат Євген Горбуров від партії «ОПЗЖ» зауважив, що робота була проведена ретельна із залученням фахівців. На його думку варіант зі Святим Миколаєм найбільше підходить до символів області.

Його підтримали і депутати Ігор Савченко та Владислав Мартиченко від партії «Слуга народу». За їхніми словами, більшість опитаних ними людей підтримують символіку зі Святим Миколаєм.

Були і ті, хто висловився за варіант з Ольвією. Депутат Руслан Пересунько від партії «Європейська Солідарність» зауважив, що скіфська спадщина — це важлива складова ідентичності жителів області.

— Ми не просто область на карті. Ми спадкоємці великої степової імперії, де свобода цінувалася більше за життя. Сьогодні ми пропонуємо не просто змінити картинку. Ми пропонуємо повернути собі свою силу. Герб №2 — це атрибути скіфських синів, це символи захисту. Вони нагадують нам, що ми воїни, коли потрібно захищати свій дім, і що ми господарі, коли потрібно його розбудовувати, — вважає депутат.

Після обговорення на голосування винесли по черзі два варіанти герба, однак більшість підтримали варіант, де зображено Святого Миколая — «за» було 41 голос, «проти» — 1. Варіант з Ольвією підтримали лише 7 депутатів, «проти» було 3, «утримались» — 14, також 21 депутат взагалі не голосував.

Нагадаємо, що рада з питань геральдики при Миколаївській обласній раді визначила два ескізи нового герба регіону, які передадуть на розгляд депутатів. Ними стали варіанти зі Святим Миколаєм та символами античної Ольвії.

Нагадаємо, що більшість територіальних громад Миколаївської області підтримали варіант нового герба регіону із зображенням Святого Миколая. Водночас дві громади взагалі не підтримують жоден.