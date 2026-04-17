 Депутат Євген Горбуров вважає, що нащадки мають пишатися вибором герба області

«Одне з найважливіших питань каденції», — депутат Горбуров про новий герб Миколаївської області

Депутат Євген Горбуров. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської облради Євген Горбуров вважає, що рішення облради про ухвалення герба є одним з найважливіших за всю каденцію, і нащадки мають пишатися таким вибором депутатів.

Про це він сказав 16 квітня на засіданні сесії, пишуть «МикВісті».

Депутат Євген Горбуров сказав, що до розробки гербів підійшли виважено із залучення фахівців. За його словами, комісія з питань освіти та науки, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності, яку він очолює, підтримала варіант герба зі Святим Миколаєм, що більше підходить області.

— Постійна комісія наша розглядала двічі ці всі варіанти гербів. І члени комісії дійшли думки, що перший варіант герба більш всього підходить до символів нашої області. Це ідентичність, це історія. І ми повинні пишатися тим, що Святий Миколай оберігає всіх нас і нашу область, і допомагає сьогодні в тій скруті, в тій війні, яка сьогодні йде в нашій державі. І безпосередньо вона відбувалась на землі нашої Миколаївської області. Я думаю, що якщо ми зробимо правильний вибір, а ми приймаємо одне із найважливіших питань за всю каденцію нашої нашого скликання, то і наші діти, і наші внуки, і правнуки, дай Бог, вони будуть пишатись тим, що ми спромоглись вибрати правильно наші символи області, — заявив депутат.

Нагадаємо, Миколаївська облрада 16 квітня обрала новий герб області. Депутати обрали варіант герба зі Святим Миколаєм.

Рада з питань геральдики при Миколаївській обласній раді визначила два ескізи нового герба регіону, які передали на розгляд депутатів. Ними стали варіанти зі Святим Миколаєм та символами античної Ольвії.

Нагадаємо, що більшість територіальних громад Миколаївської області підтримала варіант нового герба регіону із зображенням Святого Миколая. Водночас дві громади взагалі не підтримують жоден.

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Миколаївська облрада просить Кабмін не запроваджувати ПДВ для малого бізнесу
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту
У обласній раді відбулося засідання 35-ї позачергової сесії
Читайте також:
новини
У Миколаєві шість об’єктів планують внести до переліку культурної спадщини

Анна Гакман
новини
Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

Анна Гакман
новини
У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові

Даріна Мельничук
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
Останні новини про: Миколаївська обласна рада

У обласній раді відбулося засідання 35-ї позачергової сесії
У Миколаївській облраді створили нову установу для розвитку цифровізації та кіберзахисту
Миколаївська облрада просить Кабмін не запроваджувати ПДВ для малого бізнесу

У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

На Миколаївщині 5 дітей отримали статус постраждалих від війни через незаконне вивезення

3 години тому

Колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради: «Ви дивитесь в очі і брешете»

Головне сьогодні