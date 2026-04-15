Освітня комісія погодила два варіанти нового герба Миколаївської області

Комісія з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності Миколаївської облради. Скриншот з трансляції

Депутатська комісія з питань освіти та культури рекомендувала розглянути на сесії Миколаївської облради два варіанти герба, хоча більшість громад підтримали варіант зі Святим Миколаєм. Ольвійський герб, розроблений військовими, на думку членів комісії, більше підходить як локальний або для шеврона військової частини.

Про це йшла мова на комісії з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури та духовності Миколаївської облради 13 квітня, пишуть «МикВісті».

Голова комісії Євген Горбуров нагадав, що в області було три варіанти герба. Один з них — з оленем і списом — підтримали лише 4 громади. А 46 з 54 голосів віддали гербу Святого Миколая. За словами голови комісії, підприємства області також підтримали його.

Проте другий варіант — Ольвійський — вирішили теж винести на розгляд сесії, оскільки його розробили військові.

— Ми сьогодні перебуваємо у стані війни. Щоб теж не підривати моральний дух наших військових, ми вирішили винести на сесію і другий варіант. А там уже депутати своєю більшістю вирішать, який з двох всіх варіантів, і герб, і прапор стане символом нашої Миколаївської області, — сказав Євген Горбуров.

Також він зазначив, що розробники ольвійського герба наводили аргумент про скіфів в Миколаївській області. Проте депутат вважає, що у нашій області жили й інші народи, як і скіфи на інших територіях, та взагалі вони закінчили свою історію погано.

— А те, що там лук, — він зображений на монеті Ольвії. Ви ж розумієте, важко інколи буде пояснювати представникам інших областей, що це герб Миколаївської області. Тому що ідентичність тут взагалі треба знаходити під збільшувальним склом, — зазначив голова комісії.

Перший варіант герба: Святий Миколай, козацький хрест і хвилі Другий варіант герба: антична спадщина та Ольвія

Заступник голови Миколаївської облради Денис Андрєєв висловив думку, що ольвійський герб був би більш доречний локально, а не для всієї області.

— Дуже доречно сказав голова українського геральдичного товариства, який теж є членом нашої геральдичної ради, що таке зображення було б доречним для ідентифікації саме місця або с. Парутине, або Очаківської громади, як раз екскурс відносить до тієї місцевості. Вона там на 100% була би впізнавана і доречна, — сказав Денис Андрєєв.

Голова комісії також додав, що Святому Миколаю поклоняються люди у різних країнах світу, незалежно від віросповідання. Ольвійський варіант, за словами депутата, більше підходить військовій частині.

— Коли ми проводили робочу групу, до нас приєднався військовий з Харківського напрямку. Офіцер, геральдист. Він тоді теж сказав, що війна скоро закінчиться, ці символи військові, вони відійдуть в сторону. А Святий Миколай сьогодні захищає і обласний центр, і Миколаївську область, багатьох людей. Це дійсно наш захисник. Це його слова, я пам'ятаю дослівно, що це дуже підходить для якогось шеврона якоїсь і не тільки, як ви казали, місцевості, а для якоїсь військової частини чи якогось військового підрозділу, — додав Євген Горбуров.

Інші депутати також зазначили, що герб має бути впізнаваним, а з Миколаївською областю асоціюється Святий Миколай. Хоч голова комісії зауважив, що на гербі Луцька зображений ций самий святий.

Історик Олександр Хаєцький запропонував, щоб ольвійський герб також відзначили, оскільки він посів друге місце у голосуванні, і щоб не було образ. Але він теж підтримав варіант герба зі Святим Миколаєм, оскільки на ньому є ще суднобудівна тематика, таврійський розпис, козацький хрест.

— Так що тут в принципі історично. Так. Ну я думаю, що він націлений в майбутнє. Мені здається, що достатньо якісні для пізнаваності, — зазначив Олександр Хаєцький.

Депутатка Катерина Конопляникова також вважала, що герб зі Святим Миколаєм більше підходить як символ області. За її словами, потрібно враховувати думку більшості громад.

— Більшість проявили свою думку і обрали варіант зі Святим Миколаєм. І він дійсно є чудовим, достойним, тому що там зображені виноградні грона, а виноградарство дуже добре розвинено на півдні нашої країни. Колоски пшениці, соняшник, дуби, якір. І жити під покровом Святого Миколая, я думаю, буде дуже чудово, і це захистить нашу область від всіх негараздів, які можуть тільки бути, — зазначила депутатка.

Депутати Сергій Чорний та Володимир Поточняк також підтримали варіант зі Святим Миколаєм. А депутатка Наталія Тернавська вважала, що такий герб впізнає навіть дитина.

— Давайте тоді до військових ми проявимо повагу і з нашого боку винесемо два варіанти герба, — сказав Євген Горбуров.

Зрештою, комісія дала рекомендацію винести на голосування сесії два варіанти герба — із зображенням Святого Миколая та ольвійської символіки.

