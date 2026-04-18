«Дуже влучне запитання», — Табунщик приєднався до вимоги заслухати звіт Кіма

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик підтримав ініціативу депутата заслухати річний звіт начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма та доручив підготувати відповідний офіційний запит до ОВА.

Про це стало відомо під час сесії обласної ради, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що питання підняв депутат від партії «Пропозиція» Валентин Бойко, який обурився, що мешканці області досі не почули публічного звіту керівника військової адміністрації про роботу за рік.

В свою чергу, ініціативу підтримав очільник облради Антон Табунщик.

— Ви поставили дійсно влучне, серйозне запитання. Я прошу апарат занести це до протоколу, підготувати відповідний запит до військової адміністрації. Відповісти на питання, чи це відповідає законним вимогам? Так, відповідає. Відповісти на питання, чому не відбувається? Це риторичне питання. Його треба ставити військовій адміністрації, ми це зробимо в установчий спосіб, — зазначив він.