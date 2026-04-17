Герб області, цифровізація і звернення до уряду: ключові рішення сесії Миколаївської облради

Миколаївська облрада затвердила новий герб області. Фото: МикВісті

У четвер, 16 квітня, відбулася тридцять п'ята позачергова сесія Миколаївської обласної ради восьмого скликання. Депутати розглянули понад 20 питань, серед яких зміна герба області, створення нової комунальної установи, прийняття у власність пологового будинку та ряд звернень до Кабміну.

На сесії були присутні 44 депутати. Першим питанням депутати розглянули щодо прийняття до складу обласної ради нової депутатки. Йдеться про Катерину Стоколяс, яка замінила депутатку Віру Миронову, що раніше склала мандат.

Катерина Стоколяс є речницею КП «Миколаївпастранс» та входить до складу виконавчого комітету Миколаївської міськради. За даними «Рух Чесно», раніше Катерина Стоколяс у 2020 році балотувалася до Миколаївської міської ради (список №15, округ №3). Крім того, у 2015 році вона балотувалася до міської ради від партії «ДемАльянс» у мажоритарному окрузі №31.

Депутатка Катерина Стоколяс. Фото: МикВісті

Далі депутати погодили зміну порядку розподілу орендної плати за майно для КП «Фармація». Відтепер за оренду нерухомого майна підприємства «Фармація» 10% коштів надходитиме до обласного бюджету, а 90% — залишатиметься балансоутримувачу.

— На сьогоднішній день КП «Фармація» продовжує свій розвиток. Збільшила кількість аптечних пунктів, збільшено кількість працівників. Ми звертаємося до вас з пропозицією змінити відсоток оренди на користь КП «Фармація» у співвідношенні 90% до 10%. Зекономлені кошти дозволять КП розвиватися в майбутньому, — пояснила керівниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.

ачальниця управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко. Фото: МикВісті

Пологовий будинок №3 тепер у власності області

Депутати Миколаївської обласної ради підтримали прийняття у спільну власність громад області пологового будинку №3. Раніше, 9 квітня, передачу закладу погодили і депутати Миколаївської міської ради. Надалі пологовий будинок планують приєднати до Миколаївської обласної клінічної лікарні, яка розташована поруч.

Миколаївська облрада. Фото: МикВісті

Голова обласної ради Антон Табунщик зазначив, що питання передачі обговорюється ще з 2023 року, а нинішнє рішення є ключовим для подальшого розвитку медичної інфраструктури регіону.

За відповідне рішення проголосували 44 депутати, ще один утримався.

Миколаївщина з новим гербом

Депутати Миколаївської обласної ради підтримали зміну герба області. На вибір депутатам запропонували два варіанти герба: перший — зі Святим Миколаєм, козацьким хрестом і хвилями, другий — з елементами античної спадщини Ольвії (амфора, якір і олень).

Перший варіант — Святий Миколай, козацький хрест і хвилі Другий варіант — амфора, якір і олень

Під час обговорення депутатка від «Пропозиції» Катерина Стоколяс зазначила, що ескіз варто доопрацювати та, можливо, поєднати обидві концепції.

— Звернення були не тільки від громад, а й від військових частин, я їх отримувала. Вони пропонували другий варіант. Я вважаю, що історія Миколаївщини не має обмежуватись лише Святим Миколаєм. Історія у нас давня і глибока. Я так розумію, що більшість у залі підтримує перший варіант. Але все ж таки хочеться знайти компроміс та доопрацювати варіант, — сказала вона.

Засідання Миколаївської облради. Фото: МикВісті

Водночас депутат Євген Горбуров («ОПЗЖ») наголосив, що запропонований варіант зі Святим Миколаєм є результатом роботи фахівців і найбільше відповідає символіці області.

Цю позицію підтримали також депутати від «Слуги народу» Ігор Савченко та Владислав Мартиченко, зазначивши, що більшість опитаних ними жителів схиляються саме до цього варіанту.

Депутати Сергій Майборода, Євген Горбуров, Андрій Фат'янов . Фото: МикВісті

Натомість депутат від «Європейської Солідарності» Руслан Пересунько виступив за варіант з Ольвією, підкресливши важливість скіфської спадщини для ідентичності регіону.

Депутат Руслан Пересунько. Фото: МикВісті

Після обговорення депутати окремо проголосували за кожен із варіантів. Герб зі Святим Миколаєм підтримали 41 депутат, один висловився проти. Варіант з Ольвією отримав 7 голосів «за», 3 — «проти», 14 депутатів утримались, ще 21 — не голосував.

Шкільні автобуси для громад області

Рішенням сесії шість громад Миколаївщини отримають спеціалізовані шкільні автобуси, які вони купували за спільне фінансування 50% на 50%.

Реклама

Директорка департамент освіти і науки Миколаївської ОВА Алла Веліховська повідомила, що минулого року придбали 19 спеціалізованих шкільних автобусів для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. 12 автобусів вже розподілили.

Ще шість за рішенням сесії передали у користування громадам. Йдеться про те, що по 1 автобусу отримають Сухоєланецька, Чорноморська сільради, Березнегуватська, Єланецька, Кривоозерська селищні ради та 2 автобуси Миколаївська міськрада.

Звіт голови обласної ради

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табуншик виступив перед депутатами зі щорічним звітом. У своєму виступі він повідомив про кількість проведених сесій та профільних комісій. Також прозвучала інформація щодо візитів громад та діяльності обласної ради за минулий рік.

Голова Миколаївської облради Антон Табунщик. Фото: МикВісті

Серед досягнень голова Миколаївської облради назвав реалізацію грантового проєкту стабільна енергія для Бузької, Арбузинської та Південноукраїнської громад. Також прозвітував про передачу обладнання пожежно-рятувальним загонам, створення сучасного дитячого простору у Баштанці, відновлення доступу до води, підвіз дітей та інше.

Скриншоти зі звіту голови обласної ради Антона Табунщика

Разом з тим депутат від партії «Пропозиція» Валентин Бойко виступив з вимогою отримати звіт щодо діяльності голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Він наголосив, що законодавство передбачає щорічний звіт, але його не було.

— Чомусь прокурор Миколаївської області знаходить можливість раз на три місяці приходити до депутатів і звітувати. І для мене незрозуміло і навіть образливо те, що голова обласної військової адміністрації знаходить час і можливість відкривати «Макдональдс» і не може дійти до депутатського корпусу обласної ради зі своїм звітом, який він має подавати відповідно до закону, — зазначив він.

Депутат Валентин Бойко. Фото: МикВісті

Голова обласної ради Антон Табунщик зазначив, що зауваження влучне та попросив апарат ради направити запит до військової адміністрації.

Нова комунальна установа

У Миколаївській обласній раді створили нову комунальну установу «Інноваційні технології і мережі», яка займатиметься розвитком регіональних інформаційних систем, кіберзахистом та реалізацією безпекових програм в області.

Як пояснив начальник управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської ОВА Дмитро Гавриляк, створення установи пов’язане з необхідністю централізації управління цифровими ресурсами регіону, оптимізацією витрат та посиленням кіберстійкості.

Начальник управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської ОВА Дмитро Гавриляк справа. Фото: МикВісті

За його словами, також йдеться про концентрацію фахівців в одному центрі та посилення експертної підтримки громад.

У проєкті рішення вказується, що предметом діяльності установ є:

Розвиток мереж відеоспостереження області

Розвиток відомчої мережі зв'язку та забезпечення доступу до Інтернету (некомерційний провайдинг)

Впровадження та супровід централізованої системи електронного документообігу (СЕДО):

Розробка та підтримка інформаційних систем: технічний супровід, оновлення та адміністрування вебпорталів, реєстрів, баз даних Миколаївської обласної військової (державної) адміністрації та її структурних підрозділів, Миколаївської облради та її структурних підрозділів

Кібербезпека та захист інформації

Навчання, тренінги та підвищення цифрової освіти

Сприяння безпековим заходам та взаємодія з ТРО

Управління активами цифрової інфраструктури

Рішення підтримали одноголосно — «за» проголосували 41 депутат. Обговорення під час розгляду питання не було.

Одразу після цього депутати погодили кандидатуру керівника установи. Новостворену структуру очолить Андрій Цюрисов — його кандидатура не викликала заперечень.

Новий керівник КУ «Інноваційні технології і мережі» Андрій Цюрисов. Фото: МикВісті

Новий гідрологічний заказник

Рішенням сесії у Миколаївській області створили гідрологічний заказник «Ковалівські плавні» площею 392,4 гектара.

Зазначається, що створення заказника сприятиме збереженню унікальних ландшафтів області.

Мисливські угіддя

Також депутати скасували право користування землею для трьох мисливських угідь:

«Мисливці Побужжя»

«Казанківське мисливсько-рибальське господарство»

«Новоодеська госпрозрахункова організація «Господарство мисливців та рибалок» Новоодеської районної громадської організації «Новоодеські мисливці»

Миколаївська облрада. Фото: МикВісті

Збитки через заморозки

Депутати підтримали звернення підприємства «Зоря Інгулу», яке звернулося до облради з проханням підтвердити, що воно зазнало збитків через весняні заморозки. Це рішення потрібно, зокрема, для податкових питань і можливого збереження пільгового режиму оподаткування для агровиробника.

Йдеться про рішення Миколаївської обласної ради, яким офіційно визнали, що у квітні–травні 2025 року на території Баштанської громади були заморозки, які класифікували як обставини непереборної сили (форс-мажор). Також до переліку постраждалих від цих погодних умов включили товариство «Зоря Інгулу».

«Прапор Надії» на офіційному рівні

Депутати Миколаївської обласної ради підтримали звернення до Верховної Ради України з пропозицією офіційно визнати «Прапор Надії» як загальнодержавний символ. Йдеться про символ, який асоціюється з підтримкою українських військовополонених, зниклих безвісти та їхніх родин.

Під час голосування 42 депутати підтримали документ.

Меморіальний комплекс у Богданівці

Також депутати Миколаївської обласної ради підготували звернення до Кабінету Міністрів з проханням включити у Реєстр пам'яток національного значення меморіальний комплекс у Богданівці.

Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг зазначив, що це важливий крок, який посилить державний захист території і приверне увагу до Миколаївської області.

42 голосами рішення підтримали.

Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг. Фото: МикВісті

Компенсація за електрику для жителів модульних будинків

Миколаївська обласна рада звернулася до Кабміну з проханням врегулювати питання компенсацій за електроопалення у модульних будинках, де проживають ВПО та люди, які втратили житло через війну.

Йдеться про те, що такі мешканці не можуть отримати пільги на електроенергію, хоча фактично не мають іншого способу обігріву. У 8 громадах Миколаївщини є більше 75 модульних будинків. В них проживає 195 людей — або ВПО, або тих, хто втратив житло через бойові дії.

Звернення підтримали 43 депутати.

Заступник голови Миколаївської облради Денис Андрєєв, голова облради Антон Табунщик, заступник голови обради Ігор Щербина. Фото: МикВісті

Водні ресурси області

Депутатам Миколаївської облради також підтримали звернення до уряду з двох питань, пов’язаних із водними ресурсами.

Перше — повернути до Миколаївщини управління басейном річки Південний Буг, яке зараз працює у Вінниці. Депутати вважають, що через розташування області в нижній течії річки саме тут доцільніше керувати водними ресурсами.

Друге звернення — щодо виділення коштів із держбюджету на проєкт розчищення русла річки Мертвовод у Вознесенському районі. Це потрібно для підготовки документації, щоб у майбутньому розчистити близько 9 кілометрів річки та зменшити ризики підтоплення населених пунктів і сільгоспземель.

Обидва питання депутати підтримали.

ПДВ для малого бізнесу

Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради та Кабміну з проханням не запроваджувати ПДВ для малого і середнього бізнесу з річним доходом понад 4 мільйони гривень.

Депутати вважають, що такі зміни можуть призвести до різкого зростання цін, закриття частини підприємств і негативних наслідків для економіки, особливо в регіонах.

— Це призведе до того, що з 1 січня 2027 року, як тільки запровадять цей податок, треба очікувати високе зростання цін, мінімум на 30-35%. Сам податок 20%, плюс 5% на його обслуговування, плюс 5-10 % на перекривання ризиків. Серед малого і середнього бізнесу це буде однозначно серйозний сплеск, незадоволення. До цієї кількості відсотків, які будуть навантаженням на бізнес, слід враховувати, що на 1 січня 2027 року підприємці або суб'єкти господарювання, які працюють без ПДВ і переходячи на сам податок, мають оподатковувати свої залишки на 20% більше. У тих залишках націнка може бути 10-12%. Тобто запровадження ПДВ більшу кількість суб'єктів господарювання приведе до банкрутства, — зауважила депутатка від «Слуг народу» Олена Герасимчук.

Рішення підтримали 42 депутати.

Депутатка Олена Герасимчук. Фото: МикВісті

