 Катерина Стоколяс: нова депутатка у Миколаївській обласній раді

    16 квітня, 2026

Миколаївська облрада поповнилась депутаткою від партії «Пропозиція»

Катерина Стоколяс. Фото: МикВісті

У Миколаївську обласну раду увійшла нова депутатка від політичної партії «Пропозиція».

Відповідне рішення підтримали під час сесії у четвер, 16 квітня, пишуть «МикВісті»

Йдеться про Катерину Стоколяс, яка замінила депутатку Віру Миронову, що раніше склала мандат.

Інформацію про її реєстрацію та включення до складу депутатського корпусу восьмого скликання озвучила голова Миколаївська обласна територіальна виборча комісія Юлія Волчан. За її словами, рішення про реєстрацію Катерини Стоколяс депутаткою було ухвалене 11 лютого.

Зазначимо, що Катерина Стоколяс є речницею КП «Миколаївпастранс» та входить до складу виконавчого комітету Миколаївської міськради. За даними «Рух Чесно», раніше Катерина Стоколяс у 2020 році балотувалася до Миколаївської міської ради (список №15, округ №3). Крім того, у 2015 році вона балотувалася до міської ради від партії «ДемАльянс» у мажоритарному окрузі №31.

Під час сесії за включення нової депутатки до складу ради проголосували 43 обранців, також був 1 голос «проти».

Нагадаємо, що у січні 2026 року новий депутат від партії «За майбутнє» увійшов до складу Миколаївської обласної ради 8-го скликання. Мандат депутата отримав Ігор Івануна.

Також у липні 2025 року у Миколаївській обласній раді зʼявились дві нові депутатки від політичної партії «Слуга народу». Йдеться про Катерину Коноплянникову та Альбіну Бондаренко.

Зазначимо, що у березні 2024 року від депутатського мандата Миколаївської обласної ради відмовилася представниця партії «За майбутнє» Оксана Калюжна. Також у червні 2024 року мандат склав депутат облради Руслан Нерода, обраний від цієї ж партії. Раніше свої повноваження припинила і його дружина — Альона Кара.

Які ще депутати облради склали мандат?

Від початку повномасштабної війни частина депутатів Миколаївської обласної вирішили скласти свої мандати.

У 2025 році депутати Миколаївської обласної ради 8-го скликання Світлана Федорова, обрана від партії «Наш край», та Владислав Невеселий від партії «Слуга народу» склали свої мандати.

У грудні 2025 року депутати Миколаївської обласної ради достроково припинили повноваження депутатки Віри Миронової від партії «Пропозиція».

Про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив у червні 2024 року, заявивши, що йде з політики. Тоді ж депутат повідомив, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову. А Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

А в березні 2023 року одразу п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.

Натомість до складу Миколаївської обласної ради увійшли дві нові депутатки від партії «Наш край» замість тих, хто склали повноваження.

