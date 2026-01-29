У Миколаївській обласній раді з’явився новий депутат від партії «За майбутнє»

Депутат Ігор Івануна під час роботи сесії у 2019 році. Архівне фото МикВісті

Новий депутат від партії «За майбутнє» увійшов до складу Миколаївської обласної ради 8-го скликання.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії обласної ради 29 січня, повідомляють «МикВісті».

Мандат депутата отримав Ігор Івануна. Рішення про його реєстрацію та включення до складу депутатського корпусу восьмого скликання зачитала голова Миколаївської обласної територіальної виборчої комісії Юлія Волчан. За це рішення проголосували 39 депутатів.

Ігор Івануна — підприємець та аграрій, раніше вже був депутатом Миколаївської обласної ради 7-го скликання від партії «Батьківщина» — у 2015 році його обрали до облради. У 2020 році він балотувався від партії «За майбутнє», однак тоді мандат не отримав.

Нагадаємо, у червні 2020 року в будинку Ігоря Івануни сталася трагедія — його дружина Христина загинула від вогнепального поранення в голову з його пістолета. У грудні того ж року поліція повідомила йому про підозру за недбале зберігання зброї, що призвело до загибелі людини. На початку 2021 року справу передали до суду.

Зазначимо, що у березні 2024 року від депутатського мандата Миколаївської обласної ради відмовилася представниця партії «За майбутнє» Оксана Калюжна. Також у червні 2024 року мандат склав депутат облради Руслан Нерода, обраний від цієї ж партії. Раніше свої повноваження припинила і його дружина — Альона Кара.

Які ще депутати облради склали мандат?

Від початку повномасштабної війни частина депутатів Миколаївської обласної вирішили скласти свої мандати.

У 2025 році депутати Миколаївської обласної ради 8-го скликання Світлана Федорова, обрана від партії «Наш край», та Владислав Невеселий від партії «Слуга народу» склали свої мандати.

У грудні 2025 року депутати Миколаївської обласної ради достроково припинили повноваження депутатки Віри Миронової від партії «Пропозиція».

Про своє рішення скласти повноваження депутат Юрій Кормишкін повідомив у червні 2024 року, заявивши, що йде з політики. Тоді ж депутат повідомив, що новою головою фракції партії «Наш край» в Миколаївській обласній раді обрано Надію Іванову. А Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону діяльності проросійської політичної партії «Наш край» на території України.

А в березні 2023 року одразу п‘ятеро депутатів Миколаївської обласної ради відмовилися від своїх мандатів.

Натомість до складу Миколаївської обласної ради увійшли дві нові депутатки від партії «Наш край» замість тих, хто склали повноваження.