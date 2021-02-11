Игорь Ивануна

Николаевские следователи завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата областного совета Игоря Ивануны за небрежное хранение оружия, что привело к гибели его жены.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, 29 июня в Николаеве в своем доме была найдена мертвой 33-летняя супруга Игоря Ивануны Кристина. О смерти в полицию сообщил сам депутат, заявив, что та выстрелила себе в голову из травматического оружия. По факту смерти потерпевшего было начато уголовное расследование по части 1 статьи 115 УКУ.

Сообщается, что результаты ряда экспертиз показали, что это было самоубийство.

В ходе расследования обстоятельств трагедии полицейские выяснили, что муж погибшей грубо нарушил предусмотренные нормативными актами правила и условия хранения оружия и боеприпасов. По инструкции они должны храниться в металлических шкафах или сейфах. При этом, оружие должно храниться в разряженном состоянии.

«Проявив преступную самоуверенность, будучи собственником пистолета «Форт 12 РМ», приспособленного для выстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями калибра 9 миллиметров, зная об опасных свойствах оружия, николаевец оставил свой пистолет в автомобиле, обусловив свободный доступ к нему посторонних лиц», - говорится в сообщении.

При процессуальной поддержке прокуратуры следователи 29 декабря сообщили 34-летнему мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 264 УК Украины, а именно - в небрежном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, повлекшем гибель человека.

Сегодня, 11 февраля, завершив расследование в указанном уголовном производстве, следователи отделения полиции №1 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области при процессуальной поддержке прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-депутата за небрежное хранение оружия, что привело к гибели его жены, для принятия в отношении него законного решения.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.