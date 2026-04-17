У Миколаївській облраді хочуть заслухати звіт про роботу Кіма

Депутат Валентин Бойко. Фото: МикВісті

Депутат Миколаївської обласної ради від партії «Пропозиція» Валентин Бойко обурився тим, що депутати та жителі області досі не почули звіт про роботу за рік голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

З цим питанням він виступив під час засідання сесії Миколаївської обласної ради у четвер, 16 квітня.

Під час виступу він нагадав, що законодавство передбачає щорічну звітність керівників обласних військових адміністрацій, однак такий звіт, за його словами, досі не було представлено.

Реклама

— В якому році, сподіваюсь, що в цьому, ми заслухаємо річний звіт голови обласної військової адміністрації щодо виконання плану соціально-економічного розвитку області?, — запитав Валентин Бойко.

Він зазначив, що депутати вже відзвітували про свою роботу і представники прокуратури регулярно інформують про свою діяльність, тоді як звіт голови ОВА відсутній.

— Чомусь прокурор Миколаївської області знаходить можливість раз на три місяці приходити до депутатів і звітувати. І для мене абсолютно незрозуміло і навіть образливо те, що голова обласної військової адміністрації знаходить час і можливість відкривати Макдональдс і не може дійти до депутатського корпусу обласної ради зі своїм звітом, який він має подавати відповідно до закону. Я ще раз хочу нагадати, що система держаного управління побудована на важелях та противагах і хтось перед ким має звітувати. До 1 квітня ми звітували перед обласною радою, і кожен розповідав, що він зробив за цей рік. Але звіт є не повним, адже нам потрібен постійний контакт з виконавчими органами влади. І тоді наші виборці почують повну інформацію про читуацію в області. На сам кінець я хочу сказати, що влада розбещує, а абсолютна влада, якщо вона не підзвітна — розбещує абсолютно, — підсумував Валентин Бойко.

Голова обласної ради Антон Табунщик зазначив, що зауваження влучне та попросив апарат ради направити запит до Миколаївської військової адміністрації.

