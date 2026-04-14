У Миколаївській облраді хочуть створити нове КП з питань цифровізації та захисту області

Скриншот засідання комісії з питань спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області, житлово-комунального господарства, капітального будівництва та архітектури

У Миколаївській області планують створити нову комунальну установу «Інноваційні технології і мережі», яка займатиметься питаннями цифровізації та безпеки.

Відповідний проєкт рішення підготували для розгляду на сесії Миколаївської обласної ради.

На засіданні обласної комісії з питань ЖКГ начальник управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської ОВА Дмитро Гавриляк зазначив, що діяльність нового КП буде спрямована на розвиток інформаційних систем, мереж зв’язку, кібербезпеки та цифрових сервісів в області.

Згідно з проєктом рішення, серед основних завдань — адміністрування регіональних ІТ-систем, розвиток мережі відеоспостереження, впровадження електронного документообігу, а також забезпечення захищеного інтернет-зв’язку для органів влади та комунальних установ. Також установа займатиметься навчанням і підвищенням цифрової грамотності як для посадовців, так і для мешканців області, а ще — надаватиме технічну підтримку громадам.

Крім того, нове комунальне підприємство забезпечуватиме технічне сприяння реалізації безпекових програм на території Миколаївської області.

— До повноважень управління ще будуть додані питання безпекового характеру для Миколаївської області. Дві третини завдань, яке буде виконувати ця комунальна установа – це будуть і безпекові питання. Це зокрема створення та модернізація безпілотників і навчання пілотів, які ними управлятимуть, — зазначив Дмитро Гавриляк.

У документі зазначається, що фінансування установи планують здійснювати з обласного бюджету. Водночас вона зможе залучати гранти та міжнародну технічну допомогу.

Начальник управління з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Миколаївської ОВА Дмитро Гавриляк розповів, що працівники, які будуть залучені до нової комунальної установи, наразі вже працюють у КП «Миколаївська обласна варта».

За його словами, витрати, передбачені в бюджеті на 2026 рік для обласної варти, планують перенести до новоствореної установи.

Також Дмитро Гавриляк зазначив, що у майбутньому установа, ймовірно, надаватиме платні послуги для територіальних громад.

— Ми виділяємо з великого підприємства «Миколаївська обласна комунальна варта», в якому дуже багато різноманітних питань та завдань. Питання цифровізації там трохи губиться серед інших питань. Ми просто переносимо бюджет з однієї точки в іншу. Якщо ми говоримо про подальше існування установи, то вона скоріш за все надаватиме платні послуги для територіальних громад. З іншої сторони це буде в межах фінансування, яке було заплановане на обласну варту. Ця комунальна установа буде фінансуватись і з інших джерел, які не заперечує законодавство. Зокрема це донорська допомога, на яку ми розраховуємо для закупівлі обладнання, — додав Дмитро Гавриляк.

Крім того, депутатам також запропонували погодити кандидатуру керівника нового комунального підприємства.

— Пропонуємо за спрощеною схемою надати можливість очолите це підприємство Андрію Цюрисову. На наш погляд, виходячи з його освіти та досвіду, він гарно впорається з цими питаннями, які включають і цифровізацію, і захист області. Він має досвід в цифровізації, має військову освіту і військових досвід, — зазначив Дмитро Гавриляк.

Питання щодо створення підприємства та затвердження керівника розглядатимуть на сесії.

Як відомо, у 2022 році голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наказав створити «Обласну варту» — народну дружину для охорони громадського порядку у перші дні повномасштабного вторгнення.

Вже у 2023 році Миколаївська облрада збільшила статутний капітал «Миколаївської обласної варти» до 23,2 мільйона гривень, виділивши ці кошти з бюджету. А з бюджету Миколаєва комунальному підприємству було виділено 40 мільйонів гривень.

Тоді депутат від «Слуги народу», голова бюджетної комісії облради Віталій Гомерський коментуючи рішення про виділення коштів з обласного бюджету заявив, що обов’язки з фінансування комунального підприємства «Миколаївська обласна варта» повинне більшою мірою взяти на себе місто.

Також Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відреагував на сумніви депутатів міськради щодо доцільності фінансування з міського бюджету обласної муніципальної варти. Він нагадав, що варта бере участь у протиповітряній обороні та «на 90% працює саме на захист Миколаєва».