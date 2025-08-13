У Корабельному районі Миколаєві затвердили два нові тролейбусні маршрути
- Альона Коханчук
13:09, 13 серпня, 2025
Виконком Миколаївської міської ради затвердив оновлену мережу тролейбусних маршрутів. До неї додали два нових маршрути №11 та №12.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 13 серпня, повідомляють «МикВісті».
По місту додали два маршрути:
Маршрут №11 — вулиця Айвазовського (кільцевий), довжина 12,7 кілометра.
Маршрут №12 – вулиця Айвазовського – Кульбакине, довжина 22,6 кілометри.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що запуск нових маршрутів став можливим завдяки надходженню до міста тролейбусів із автономним ходом до 20 кілометрів.
Нагадаємо, що у серпні Миколаїв отримав 9 тролейбусів з автономним ходом у 20 кілометрів. Це транспорт, який місто отримало у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки Уряду Данії.
Перед цим у червні Миколаїв отримає 9 тролейбусів за грантові кошти — міськрада затвердила додаткову угоду з ЄБРР.
Також нагадаємо, що з 26 червня у Миколаєві тролейбус №6 курсуватиме за подовженим маршрутом до мікрорайону Ракетне Урочище.
