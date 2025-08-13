Вже 46 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Корабельному районі Миколаєві затвердили два нові тролейбусні маршрути

Виконком Миколаївської міської ради затвердив оновлену мережу тролейбусних маршрутів. Фото: «Миколаївелектротранс»Виконком Миколаївської міської ради затвердив оновлену мережу тролейбусних маршрутів. Фото: «Миколаївелектротранс»

Виконком Миколаївської міської ради затвердив оновлену мережу тролейбусних маршрутів. До неї додали два нових маршрути №11 та №12.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому у середу, 13 серпня, повідомляють «МикВісті».

По місту додали два маршрути:

Маршрут №11 — вулиця Айвазовського (кільцевий), довжина 12,7 кілометра.

Скриншот маршруту транспортуСкриншот маршруту транспорту
Скриншот маршруту транспортуСкриншот маршруту транспорту

Маршрут №12 – вулиця Айвазовського – Кульбакине, довжина 22,6 кілометри.

Скриншот маршруту транспортуСкриншот маршруту транспорту
Скриншот маршруту транспортуСкриншот маршруту транспорту

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич додав, що запуск нових маршрутів став можливим завдяки надходженню до міста тролейбусів із автономним ходом до 20 кілометрів.

Нагадаємо, що у серпні Миколаїв отримав 9 тролейбусів з автономним ходом у 20 кілометрів. Це транспорт, який місто отримало у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки Уряду Данії.

Перед цим у червні Миколаїв отримає 9 тролейбусів за грантові кошти — міськрада затвердила додаткову угоду з ЄБРР. 

Також нагадаємо, що з 26 червня у Миколаєві тролейбус №6 курсуватиме за подовженим маршрутом до мікрорайону Ракетне Урочище.

