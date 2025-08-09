Вже 43 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом — на вручення транспорту приїхав посол Данії

Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом у 20 кілометрів. Це транспорт, який місто отримало у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та за фінансової підтримки Уряду Данії.

Передача відбулась під час візиту до міста посла Данії в Україні Оле Егберг Міккельсена сьогодні, 9 серпня, пишуть «МикВісті».

Візит посадовця розпочали з ознайомлення з підприємством «Миколаївелектротранс». Разом з міським головою Олександром Сєнкевичем та його заступниками — Юрієм Андрієнко та Сергієм Коренєвим вони оглянули один з класів, де проходять навчання водії електротранспорту. 

Як зазначив керівник підприємства Юрій Сметана, навчальний клас вдалось оновити завдяки субгрантам від міжнародних організацій для навчання водіїв трамваїв та тролейбусів. Це триває близько 3,5 місяців. 

Під час презентації діяльності КП він розповів послу про розвиток «Миколаївелектротрансу». Наразі на підприємстві є 119 тролейбусів, 71 один з яких — нові, марки «Дніпро» та 31 тролейбус ПТС, а також 48 трамваїв. 

— План, який Миколаївська міська рада ставила по оновленню тролейбусного парку можна сказати, що на сьогодні виконано повністю. Ми повністю оновили тролейбусне господарство. Є проблема з трамваями, тому що трамваї використовуються радянські КТМ. За 2024 рік ми перевезли більше 23 мільйонів пасажирів, 128 кілометрів контактної мережі, 69 кілометрів рейсів. На сьогодні 816 людей працює. Щодня на маршрути виходять 27 трамваїв та 51 тролейбус, — розповів Юрій Сметана

Усі тролейбуси, як зазначив посадовець, оснащений датчиком підрахунку пасажирів. КП в онлайн-режимі може відслідкувати кількість людей в транспорті, а також підрахувати кількість людей за день. За словами Юрія Сметани, на сьогодні кількість перевезених пасажирів досягла 1,3 мільйонів людей.

Вже з 18 серпня на два маршрути вийде новий транспорт, отриманий від Данії. 

Посол Оле Егберг Міккельсен зокрема поцікавився бюджетом підприємства і станом його фінансування. На що Юрій Сметана зазначив, що цьогоріч міськрада забезпечила підприємство фінансуванням у розмірі 440 мільйонів гривень, крім того, додадткові кошти КП отримує від продажу квитків. На рік — це близько 52 мільйонів гривень.

Після ознайомленні з підприємством данському посадовцю показали і процес оновлення трамвайних рейок, зокрема на вулиці Марка Кропивницького. Як розповів послу Юрій Сметана, фахівці використовують нові рейки НТ-1 для кривих поворотів, які використовують у Європі, а також кріплення та шпали для стрілочних переводів, чого раніше у Миколаєві не використовували.

— Орієнтовно у середу ми відновимо рух трамваю №3, який курсуватиме у Ракетне Урочище. Роботи на цій ділянці продовжуватимуться з благоустрою, але наша служба з відновлення колій свої роботи має завершити. Це дасть нам змогу перейти на іншу ділянку, це дуже важка ділянка по проспекту Богоявленському. Ми плануємо завершити роботи за 30 днів. Там працюватимуть люди у дві зміни: з 7-ї ранку і до 21:00, щоб швидше закінчити роботи, — зауважив Юрій Сметана.

Фоторепортаж

Комунальне підприємство Комунальне підприємство "Миколаївелктротранс". Фото: «МикВісті»
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Юрій Сметана, керівник КП Юрій Сметана, керівник КП "Миколаївелектротранс". Фото: «МикВісті»
Віцемер Сергій Коренєв. Фото: «МикВісті»Віцемер Сергій Коренєв. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Юрій Сметана, керівник КП Юрій Сметана, керівник КП "Миколаївелектротранс". Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен разом з міським головою та керівником КП Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен разом з міським головою та керівником КП "Миколаївелектротранс". Фото: «МикВісті»
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен разом з міським головою та керівником КП Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен разом з міським головою та керівником КП "Миколаївелектротранс". Фото: «МикВісті»
Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»
9 автобусів, які Миколаїв отримав у співпраці з ЄБРР та Урядом Данії. Фото: «МикВісті»9 автобусів, які Миколаїв отримав у співпраці з ЄБРР та Урядом Данії. Фото: «МикВісті»
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»
Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»Миколаїв отримав 9 автобусів з автономним ходом. Фото: «МикВісті»

Фото: Аліса Мелік-Адамян

