Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство у Південноукраїнську та зобов'язав виправити недоліки у договорах

Сортувальні модулі у Південноукраїнську. Фото: yuzhkanews.city

Антимонопольний комітет України оштрафував комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» Південноукраїнської міської ради на 12 тисяч гривень за неподання інформації на офіційний запит.

Як повідомили у відомстві, наразі проводиться перевірка у сфері збирання та перевезення побутових відходів у Миколаївській області. Відділення АМКУ надіслало запит до комунального підприємства, проте воно не надало відповідь у встановлений термін і не зверталося з проханням про продовження строку, через це має сплатити штраф.

Крім цього, АМКУ встановило, що «Житлово-експлуатаційне об’єднання» укладало зі споживачами договори на послуги поводження з побутовими відходами, які не відповідає законодавчим вимогам.

Зазначається, що договори порушували права споживачів, обмежували зобов’язання підприємства та зменшували його відповідальність за невиконання умов угод. Це могло призвести до ущемлення інтересів громадян та зловживання монопольним становищем підприємства.

У зв’язку з цим комунальне підприємство зобов’язали протягом трьох місяців переукласти договори зі споживачами відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялось, виконавчі комітети Первомайської та Новобузької міської ради, що на Миколаївщині визначили перевізників без проведення конкурсу. Антимонопольний комітет України зобов’язав виправити ситуацію упродовж трьох місяців.