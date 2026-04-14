На Миколаївщині у 5 лікарнях встановлюють штучні суглоби: у місті у черзі близько 300 пацієнтів

У Миколаєві зараз є в наявності суглоби для ендопротезування. Виконують операції у п'яти лікарнях. Проте там є черга.

Про це розповіла під час брифінгу начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Керівниці управління охорони здоров'я поставили питання, чи можна стояти в черзі на протезування колінного суглоба одразу у двох лікарнях. Ірина Шамрай відповіла, що це питання до Міністерства охорони здоров'я.

Наразі у Миколаєві ендопротезування роблять у 5 лікарнях: Обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни та трьох міських лікарнях: міській лікарні №5, Лікарня швидкої медичної допомоги, міській лікарні №3. Ірина Шамрай зазначила, що записатися до черги можна звернувшись до терапевта, а потім з направленням до лікарні.

— Хочу сказати, що на даний момент у черзі перебуває у міський лікарні №3 72 особи, у лікарні №5 — 179 пацієнтів, у ЛШМД — 31 пацієнт. Ви обираєте лікаря, лікарню, записують з направленням в електронну чергу, — зазначила начальниця управління охорони здоров'я.

За її словами, у минулому році виконали близько 400 протезувань.

— Наразі суглоби є в наявності. Вас буде прооперовано відповідно до черги місяця-півтора, — відповіла на питання Ірина Шамрай.

Нагадаємо, у Миколаєві до кінця 2025 року на базі 4-ї міської лікарні мали відкрити протезно-ортезну майстерню. Місто отримало необхідне обладнання від німецьких партнерів, а фахівці вже пройшли навчання.