 Протезування суглобів у Миколаєві: де встановлюють ендопротези

  • вівторок

    14 квітня, 2026

  • 15°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 15° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині у 5 лікарнях встановлюють штучні суглоби: у місті у черзі близько 300 пацієнтів

У Миколаєві є в наявності суглоби для протезування. Ілюстративне фото result.ua

У Миколаєві зараз є в наявності суглоби для ендопротезування. Виконують операції у п'яти лікарнях. Проте там є черга.

Про це розповіла під час брифінгу начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міськради Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Керівниці управління охорони здоров'я поставили питання, чи можна стояти в черзі на протезування колінного суглоба одразу у двох лікарнях. Ірина Шамрай відповіла, що це питання до Міністерства охорони здоров'я.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Наразі у Миколаєві ендопротезування роблять у 5 лікарнях: Обласній клінічній лікарні, госпіталі ветеранів війни та трьох міських лікарнях: міській лікарні №5, Лікарня швидкої медичної допомоги, міській лікарні №3. Ірина Шамрай зазначила, що записатися до черги можна звернувшись до терапевта, а потім з направленням до лікарні.

— Хочу сказати, що на даний момент у черзі перебуває у міський лікарні №3 72 особи, у лікарні №5 — 179 пацієнтів, у ЛШМД — 31 пацієнт. Ви обираєте лікаря, лікарню, записують з направленням в електронну чергу, — зазначила начальниця управління охорони здоров'я.

За її словами, у минулому році виконали близько 400 протезувань.

— Наразі суглоби є в наявності. Вас буде прооперовано відповідно до черги місяця-півтора, — відповіла на питання Ірина Шамрай.

Нагадаємо, у Миколаєві до кінця 2025 року на базі 4-ї міської лікарні мали відкрити протезно-ортезну майстерню. Місто отримало необхідне обладнання від німецьких партнерів, а фахівці вже пройшли навчання.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

