Кабмін спростив процедуру отримання протезів для військових

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, які полегшують доступ українських військових до високофункціональних протезів та підвищують стандарти їх забезпечення.

Згідно з оновленнями, військові, які мають високу ампутацію кінцівки або подвійні ампутації, зможуть отримати високофункціональні протези без обов'язкового первинного протезування, повідомляє Мінсоцполітики.

Таке рішення прийматиметься за рекомендацією мультидисциплінарної реабілітаційної команди (МДРК).

Раніше такі протези, створені на основі високих технологій та за використання інноваційних матеріалів, можна було отримати лише через 12 місяців після первинного протезування.

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— Ми прагнемо створити всі необхідні умови, щоб процес отримання протезу був максимально спрощений. Вдосконалюючи процедуру, забезпечуючи можливість отримувати інноваційні протези, ми підтримуємо наших захисників та захисниць, які отримали складні поранення, — заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Також уряд затвердив інші нововведення до порядку протезування виробами високої функціональності.

Крім того, Кабмін вдвічі збільшив норматив забезпечення бійців вкладишами для кукс (частин кінцівок, що залишаються після ампутації) верхніх та нижніх кінцівок.

Також відповідним рішенням Кабмін унормував порядок внесення до Централізованого банку проблем із інвалідністю інформації про високофункціональні протези, які придбали за кошт благодійної чи гуманітарної допомоги.

У Мінсоцполітики зауважили, що в межах нововведення скорочують перелік документів, які протезно-ортопедичні підприємства мають надати Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для надання військовим високофункціонального протезу.

Зокрема, скоротили строк експлуатації протезу, який отримують під час первинного протезування та ті бійці, які повертаються до служби. Відтак використовувати виріб можна буде до трьох років.

Там зауважили, що також розширили перелік виробів підвищеної функціональності, які можуть отримати українці, які пережили важкі травми. Йдеться про:

протез плеча із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез після вичленення в плечовому суглобі із зовнішнім джерелом енергії з електронним ліктьовим вузлом;

протез стегна модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням;

протез після вичленення в тазостегновому суглобі модульного типу з колінним вузлом Genium X3 з електронним керуванням.

Нагадаємо, з бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових.