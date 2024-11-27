Для створення центру протезування в Миколаєві планують придбати будівлю за мільйон гривень

Центр протезування у Черкаській області, фото: голова ОВА Ігор Табурець

З бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових.

Про це йшлося на засідання комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства 26 листопада, пишуть «МикВісті».

Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, на базі якої планують відкрити центр протезування. Для цього німецька компанія Horus Prosthetics GmbH вже надала місту обладнання та технологію виготовлення протезів, повідомила директорка Департаменту економіки Тетяна Шуліченко.

— Площа складає 135,9 метрів квадратних. Приміщення обладнані усіма зручностями: водопостачання, каналізація, електрика, опалення. Зовні також виконані роботи з утеплення будівлі. Управління капітального будівництва провело обстеження цієї будівлі. Ніяких ні внутрішніх, ні зовнішніх зауважень до стану будівлі не було. Запропонована власником вартість на сьогодні складає 999 тисяч 600 гривень. Тому вважаємо, що ця купівля дуже вигідна для міста у тому сенсі, що вона розташована безпосередньо на території лікарні, – сказала заступниця начальника управління комунального майна міської ради Тетяна Дмитрова.

У підсумку голосування члени комісії з питань житлово-комунального господарства підтримали цей проєкт рішення.

Фахівці компанії «Horus Prosthetics GmbH», яка спеціалізується на виготовленні протезів для нижніх кінцівок, використовують методику зі штучним інтелектом, завдяки якій протези виготовляються за 90-120 хвилин та повторюють анатомічні параметри, повідомили раніше в міській раді. А станом на 8 серпня 2024 року, управління охорони здоров'я міської ради вже працювало над формуванням реєстру пацієнтів.

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Нагадаємо, Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень.