    25 серпня, 2025

У Миколаєві до кінця року відкриють протезно-ортезну майстерню

Створення протезно-ортезної майстерні в Миколаєві. Фото: міська лікарня №4Створення протезно-ортезної майстерні в Миколаєві. Фото: міська лікарня №4

У Миколаєві до кінця року на базі 4-ї міської лікарні мають відкрити протезно-ортезну майстерню. Місто отримало необхідне обладнання від німецьких партнерів, а фахівці вже пройшли навчання.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай на засіданні профільної комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, повідомляють «МикВісті».

«До кінця року буде відкрито майстерню реабілітації та створення протезно-ортезної майстерні на базі 4-ї міської лікарні. Там вже завершуються ремонтні роботи. Я думаю, що ви бачите, скільки повернулося з полону, повернулися списані військові. І кожного дня ми зустрічаємо хлопців, дівчат без рук, без ніг. Це буде, як взуття, його треба буде міняти кожні три роки», — зазначає керівниця управління охорони здоров’я.

У 2024 році німецька компанія Horus Prosthetics GmbH передала Миколаєві обладнання вартістю 50 тисяч євро. Нині воно проходить процедуру сертифікації на базі 4-ї міської лікарні. Також Ірина Шамрай зазначила, що фахівці з Миколаєва вже пройшли навчання.

«Матеріали ми маємо частково закупати за кошти міського бюджету, до тих пір поки ми не пройдемо верифікацію всього обладнання, яке ми маємо. Сьогодні ми верифікуємо обладнання німецької компанії Horus  та обладнання, яке отримували від німецької компанії Ottobock. Сьогодні наші протезисти двічі пройшли навчання в Німеччині і ще будуть проходити», — розповіла Ірина Шамрай.

Раніше передбачалось, що центр протезування зможе виробляти до 40 протезів щомісяця.

Як відомо, 22 травня 2024 року Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень. 

Нагадаємо, що у березні 2024 року начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай повідомляла, що на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування. Аналогічні відділення вже відкриті на базі міських лікарень №4 і №5 Миколаєва.

