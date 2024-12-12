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На базі одного з медзакладів МВС відкриють протезно-реабілітаційний центр для військових

Центр протезування у Черкаській області, фото: голова ОВА Ігор ТабурецьЦентр протезування у Черкаській області, фото: голова ОВА Ігор Табурець

Міністерство внутрішніх справ створить протезно-реабілітаційного центру на базі одного зі своїх медичних установ.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Пріоритетом МВС є реабілітація захисників, забезпечення їх стабільного ментального здоров’я та повноцінної інтеграції в суспільство. Створення протезно-реабілітаційного центру допоможе у відновленні ще більшої кількості поранених бійців», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з бюджету Миколаєва планують виділити мільйон гривень на придбання будівлі, де облаштують центр протезування для українських військових. Йдеться про двоповерхову будівлю поряд з міською лікарнею №4, на базі якої планують відкрити центр протезування. Для цього німецька компанія Horus Prosthetics GmbH вже надала місту обладнання та технологію виготовлення протезів.

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