У міськздоровʼя Миколаєва кажуть, що запустять в роботу протезно-ортезну майстерню за пів року

Протезно-ортезна майстерня на базі міської лікарні №4 в Миколаєві запрацює у другій половині 2025 року. Фото: Оксаген

У другому півріччі 2025 року в Миколаєві почне працювати протезно-ортезна майстерня. Наразі тривають підготовчі роботи, зокрема оформлення документів, навчання фахівців та облаштування приміщення.

Про це розповіла начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай в коментарі «МикВісті».

Як відомо, у 2024 році компанія Horus Prosthetics GmbH, яка за три дні протезувала у Миколаєві 9 військових, передала місту обладнання вартістю 50 тисяч євро. Наразі воно проходить ліцензування на базі 4-ї міської лікарні. Троє спеціалістів проходять навчання в Німеччині, ще двоє працюють у реабілітаційному відділенні лікарні №4.

— Наступним кроком стане поточний ремонт нового приміщення, адже процес виробництва протезів досить гучний, і його неможливо розмістити у відділеннях, де проходять лікування пацієнти. Після завершення ліцензування та повернення спеціалістів ми плануємо запускати роботу в окремому приміщенні, створюючи комфортні умови для протезування та реабілітації. Протезно-ортезної майстерню у Миколаєві планується у другому півріччі 2025 року, – сказала Ірина Шамрай.

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Протезно-ортезна майстерня стане частиною міського реабілітаційного центру. Пацієнтів, які потребують протезування, вносять до спеціального реєстру. Після відкриття заклад зможе виготовляти до чотирьох протезів щодня.

— Сьогодні пацієнти можуть самостійно обирати, де отримувати протез. Водночас важливо розуміти, що заклади, які виграли гранти від Мінсоцполітики, забезпечують обслуговування протезів протягом трьох років. Це означає, що, наприклад, якщо пацієнт обере протезування у Львові, йому доведеться регулярно долати 11 годин дороги для технічного обслуговування. Ми рекомендуємо проходити первинне протезування в нашому реабілітаційному відділенні, де передбачена подальша реабілітація. Ми вже створюємо чергу на протезування, і за рік досягли значного прогресу в організаційних питаннях. Загальноукраїнська черга просувається швидко, особливо в західних регіонах, де ця послуга добре розвинена. Водночас ми пояснюємо пацієнтам, що найкраще отримувати протезування ближче до місця проживання, адже протез — це як взуття, яке потребує постійної адаптації та догляду, – додала Ірина Шамрай.

Раніше передбачалось, що центр протезування зможе виробляти до 40 протезів щомісяця.

Як відомо, 22 травня 2024 року Фонд держмайна продав на аукціоні єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,15 мільйона гривень.

Нагадаємо, що у березні 2024 року начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай повідомляла, що на базі однієї з лікарень Миколаєва може зʼявитись ще одне реабілітаційне відділення, де військові зможуть безкоштовно скористатися послугою протезування. Аналогічні відділення вже відкриті на базі міських лікарень №4 і №5 Миколаєва.