У Миколаєві програмою «Доступні ліки» скористалося 150 тисяч пацієнтів

Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва, скриншот з відео у Facebook

У Миколаєві вже понад 150 тисяч пацієнтів скористалися державною програмою «Доступні ліки», яка дозволяє отримувати медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням вартості. Програма охоплює найпоширеніші хронічні захворювання, зокрема: серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, епілепсія.

Про це під час прямого ефіру у Facebook розказала очільниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай.

— Програмою «Доступні ліки» у нас на сьогодні скористалось близько 150 тисяч пацієнтів, які проживають у Миколаєві — це приблизно кожен третій мешканець, якщо брати загалом. Є пацієнти, які регулярно користуються програмою, — сказала Ірина Шамрай.

Вона розказала, що завдяки цій ініціативі пацієнти стали системніше дотримуватися лікування, що позитивно впливає на стан їхнього здоров’я та знижує кількість ускладнень. Отримати ліки можна в аптеках, що мають позначку участі в програмі, за електронним рецептом від сімейного лікаря або профільного спеціаліста.

— У програмі уже близько 500 лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Особливо це стосується тих людей, які мають хронічні захворювання: гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, епілепсія, багато хвороб, пов‘язаних з серцево-судинними захворюваннями. Прошу вас не зволікати, якщо у вас є якесь хронічне захворювання. Сьогодні держава забезпечує регулярну оплату препаратів, які вам потрібно вживати на постійній основі, — додала Ірина Шамрай.

Ірина Шамрай повідомила, що Миколаїв минулого року по виписаним електронним рецептам отримав від держави близько 60 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений центр меддопомоги №2.