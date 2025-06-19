  • четвер

    19 червня, 2025

  • 30.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 червня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 30.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві програмою «Доступні ліки» скористалося 150 тисяч пацієнтів

Ірина Шамрай, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва, скриншот з відео у FacebookІрина Шамрай, начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва, скриншот з відео у Facebook

У Миколаєві вже понад 150 тисяч пацієнтів скористалися державною програмою «Доступні ліки», яка дозволяє отримувати медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням вартості. Програма охоплює найпоширеніші хронічні захворювання, зокрема: серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, епілепсія.

Про це під час прямого ефіру у Facebook розказала очільниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай.

— Програмою «Доступні ліки» у нас на сьогодні скористалось близько 150 тисяч пацієнтів, які проживають у Миколаєві — це приблизно кожен третій мешканець, якщо брати загалом. Є пацієнти, які регулярно користуються програмою, — сказала Ірина Шамрай.

Вона розказала, що завдяки цій ініціативі пацієнти стали системніше дотримуватися лікування, що позитивно впливає на стан їхнього здоров’я та знижує кількість ускладнень. Отримати ліки можна в аптеках, що мають позначку участі в програмі, за електронним рецептом від сімейного лікаря або профільного спеціаліста.

— У програмі уже близько 500 лікарських засобів, які можна отримати безкоштовно або з незначною доплатою. Особливо це стосується тих людей, які мають хронічні захворювання: гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, епілепсія, багато хвороб, пов‘язаних з серцево-судинними захворюваннями. Прошу вас не зволікати, якщо у вас є якесь хронічне захворювання. Сьогодні держава забезпечує регулярну оплату препаратів, які вам потрібно вживати на постійній основі, — додала Ірина Шамрай.

Ірина Шамрай повідомила, що Миколаїв минулого року по виписаним електронним рецептам отримав від держави близько 60 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений центр меддопомоги №2.

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві знову розглянуть реорганізацію поліклінік: тепер шість амбулаторій хочуть приєднати до центру №3
У Миколаєві відкрили після ремонту оновлений центр меддопомоги №2
У Миколаєві штучні суглоби безоплатно отримали уже понад 300 людей
Реклама

Читайте також:

новини

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

Катерина Середа
новини

«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві демонтовані пам’ятники передадуть краєзнавчому музею

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві штучні суглоби безоплатно отримали уже понад 300 людей
У Миколаєві відкрили після ремонту оновлений центр меддопомоги №2
У Миколаєві знову розглянуть реорганізацію поліклінік: тепер шість амбулаторій хочуть приєднати до центру №3

У Південноукраїнську понад місяць не буде гарячої води: через мобілізацію не вистачає фахівців для ремонту мереж

Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським, але вважає його «нелегітимним» для підписання угод

Росіяни вдарили по пункту «швидкої» на Херсонщині: пошкоджені дві автівки

Головне сьогодні