У Миколаєві відкрили після ремонту оновлений центр меддопомоги №2

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 відкрив оновлений вхід і реєстратуру після ремонту.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, щодня у центрі обслуговують близько тисячі пацієнтів, і тепер їх зустрічає комфортний простір, доступний для всіх, включно з людьми з інвалідністю.

У закладі оновили реєстратуру, зону очікування, а записатися до лікаря тепер можна як онлайн, так і безпосередньо на місці.

Олександр Сєнкевич додав, що подібні оновлення планують і в інших центрах первинної медико-санітарної допомоги міста.

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва відновили частину хірургічного відділення міської лікарні.