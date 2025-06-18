  • середа

    18 червня, 2025

  • 27.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 червня , 2025 середа

  • Миколаїв • 27.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відкрили після ремонту оновлений центр меддопомоги №2

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 відкрив оновлений вхід і реєстратуру після ремонту.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, щодня у центрі обслуговують близько тисячі пацієнтів, і тепер їх зустрічає комфортний простір, доступний для всіх, включно з людьми з інвалідністю.

У закладі оновили реєстратуру, зону очікування, а записатися до лікаря тепер можна як онлайн, так і безпосередньо на місці.

Олександр Сєнкевич додав, що подібні оновлення планують і в інших центрах первинної медико-санітарної допомоги міста.

у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада
у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада
у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада
у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада
у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада
у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада
у Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська радау Миколаєві відкрили після ремонту оновлений ЦПМСД №2. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва відновили частину хірургічного відділення міської лікарні.

 

Останні новини про: Медицина

Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві
На Миколаївщині за тиждень народилось 59 малюків
У Миколаєві знову розглянуть реорганізацію поліклінік: тепер шість амбулаторій хочуть приєднати до центру №3
Реклама

Читайте також:

новини

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування: «Катери або дрони»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

Катерина Середа
новини

«Мауглі» в джунглях конференцій: як директор Миколаївського зоопарку пояснив поїздки за кордон на ₴600 тис.

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві демонтовані пам’ятники передадуть краєзнавчому музею

Аліна Квітко
новини

Міськрада Миколаєва планує розширити перелік майна для продажу з аукціону: туди додали ще 15 обʼєктів

Аліна Квітко

Останні новини про: Медицина

У Миколаєві знову розглянуть реорганізацію поліклінік: тепер шість амбулаторій хочуть приєднати до центру №3
На Миколаївщині за тиждень народилось 59 малюків
Депутатам знову пропонують підтримати приєднання дитячої лікарні та пологового до «Дубків» у Миколаєві

Голова офісу Посольства Данії вважає, що Миколаїв має переорієнтувати суднобудування

Реставрація у Миколаєві: Декоративну ліпнину історичної будівлі пошкодили без дозволу на будівництво

5 годин тому

В Одесі дозволили розважальним закладам працювати до 23:00

Головне сьогодні