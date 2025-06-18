У Миколаєві відкрили після ремонту оновлений центр меддопомоги №2
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- Альона Коханчук
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17:12, 18 червня, 2025
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Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 відкрив оновлений вхід і реєстратуру після ремонту.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
За словами міського голови, щодня у центрі обслуговують близько тисячі пацієнтів, і тепер їх зустрічає комфортний простір, доступний для всіх, включно з людьми з інвалідністю.
У закладі оновили реєстратуру, зону очікування, а записатися до лікаря тепер можна як онлайн, так і безпосередньо на місці.
Олександр Сєнкевич додав, що подібні оновлення планують і в інших центрах первинної медико-санітарної допомоги міста.
Нагадаємо, що у Корабельному районі Миколаєва відновили частину хірургічного відділення міської лікарні.
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