У Корабельному районі Миколаєва відремонтували хірургічне відділення лікарні

У лікарні Миколаєва відремонтували хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У Корабельному районі Миколаєва відновили частину хірургічного відділення міської лікарні.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Проєкт передбачав повну реконструкцію приміщень половини хірургічного відділення та однієї операційної. Роботи тривали з березня по жовтень. Наразі пацієнти вже проходять лікування в оновлених умовах.

«Наше хірургічне відділення розраховане на 40 ліжок, і вони майже постійно зайняті. У період воєнного стану ми зобов’язані мати резерв для надзвичайних ситуацій, тому ця допомога дуже своєчасна. Маємо обладнання, укомплектовану команду кваліфікованих лікарів — усе необхідне, щоб надавати якісну допомогу мешканцям району та всім, хто її потребує», — зазначила директорка лікарні Олена Терентьєва.

Ремонт здійснила Міжнародна організація з міграції за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Для другої половини відділення вже знайдено нових донорів з Люксембургу. Ремонтні роботи мають розпочатися найближчим часом.

У лікарні Миколаєва відремонтували хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У лікарні Миколаєва відремонтували хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У лікарні Миколаєва відремонтували хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У лікарні Миколаєва відремонтували хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У лікарні Миколаєва відремонтували хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

У лікарні Миколаєва відремонтували хірургічне відділення. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, у лікарнях Миколаєва не вистачає 136 лікарів — місто шукає кардіологів, анестезіологів, педіатрів та інших спеціалістів.