У Миколаєві не вистачає 136 лікарів: майже третина медиків — пенсіонери

У лікарнях Миколаєва не вистачає 136 лікарів. Фото: миколаївські лікарі перевіряють стан здоровʼя жителів у Снігурівщині, архів «МикВісті»

У лікарнях Миколаєва не вистачає 136 лікарів — місто шукає кардіологів, анестезіологів, педіатрів та інших спеціалістів.

При цьому, з працюючих медиків у Миколаєві майже третина пенсійного віку, повідомила під час брифінгу 23 травня, начальниця управління охорони здоров’я міста Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Вона повідомила, що на сьогодні у місті працює 1110 лікарів, забезпеченість лікарями складає близько 80%, середнім медперсоналом — 84%.

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— Минулого року близько тисячі звернень було розібрано, але хочу сказати, що є в нас вже немало подяк за те, як надається медична допомога. В реформах жити складно, є у нас дійсно проблема по кадрам. Якщо говорити про кадри, то є єдиний портал вакансій Міністерства охорони здоров’я, куди можна зайти й подивитися: у Миколаєві сьогодні ми готові прийняти на роботу 136 лікарів. Це фахівці, які можуть побачити, перебуваючи в будь-якій точці країни, що в місті Миколаєві ми можемо, наприклад, взяти в лікарню швидкої медичної допомоги анестезіолога, або в першу міську лікарню — кардіолога. У нас працює 1 110 лікарів, із них 297 — це 29% — пенсійного віку, і ми це розуміємо, – сказала Ірина Шамрай.

Окрема проблема — закріплення інтернів. З 96 молодих лікарів, які проходили інтернатуру, лише 24 залишилися працювати в міських медзакладах. За словами Ірини Шамрай, проблема у відсутності механізму, який би зобов’язував молодих фахівців залишатися працювати саме в тих медзакладах, де вони проходили практику. Проте такий механізм, за її словами, наразі розробляється на рівні держави.

— Станом на сьогодні 96 інтернів проходять навчання. Кожен десятий лікар, який працює в медичних закладах міста, — це інтерн. Ми активно працюємо в цьому напрямку. Але з 1 серпня 2024 року до роботи приступили лише 24 молоді спеціалісти. Виникає питання, чому інтернів 96, а до роботи приступили лише 24 молоді спеціалісти? Немає механізму в країні, який би зобов'язував інтерна залишитися відпрацювати там, де він сьогодні пройшов інтернатуру. Але цей механізм формується і Анатолій Петров про це сказав. 12 квартир надано було спеціалістам міста, які приступили до роботи молодим за останні 6 років. Буквально вчора ми лікаря інтерна поселили в гуртожиток. Дуже з першого лікарні, дуже прекрасні умови, – сказала вона.

Також, за її словами, 26 лікарів первинної ланки зараз перебувають за кордоном, вони у відпустці за власний рахунок і не отримують зарплати.

Варто зазначити, що у січні в. о. обовʼязків керівника управління охорони здоров'я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко казала, що дефіцит медичних працівників скорочують за рахунок інтернів, які прибули в Миколаївську область з інших міст.

Загалом, як відомо, лікарні в Миколаївській області укомплектовані медиками лише на 67%, середній вік яких складає 55-60 років.

Начальниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай раніше зазначала, що через війну з Миколаєва виїхало багато молодих спеціалістів-медиків, що спричинило дефіцит низки лікарських спеціальностей в миколаївських медичних закладах. За її словами, найбільш дефіцитними для міста сьогодні стали лікарі первинної медичної допомоги.

Також Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) прогнозувала дефіцит кадрів на глобальному рівні до 2030 року. Тому вони наразі розробляють стратегії, як забезпечити систему працівниками.