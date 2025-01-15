У Миколаївській області не вистачає 1200 лікарів. Архівне фото «МикВісті»

У медичних закладах Миколаївської області не вистачає майже 1200 лікарів.

Про це сьогодні, 15 січня повідомила очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, пишуть «МикВісті».

Ще одна кадрова проблема в медицині — це велика кількість лікарів пенсійного віку, а саме 31%.

— Станом на сьогодні дефіцит лікарів становить майже 1200 осіб, що складає 32%. Крім того, понад 850 лікарів (31%) — старші за 60 років, — повідомила Ірина Ткаченко.

Ірина Ткаченко також зазначила, що дефіцит медичних працівників скорочують за рахунок інтернів, які прибули в Миколаївську область з інших міст.

— Цього року вперше запрацювала реформа, що стосується інтернатури. Управлінням охорони здоров'я було подано замовлення на 300 інтернів. Фактично в регіон приїхали 58 інтернів, які навчаються на бюджетній формі, та 28 студентів, які навчаються на контрактній основі. Станом на сьогодні в регіоні працює 107 інтернів, — додала Ірина Ткаченко.

Раніше повідомлялось, що механізм підготовки епідеміологів на рівні регіону залишається недопрацьованим. Попри звернення до Міністерства охорони здоров’я, база для підготовки таких фахівців у Миколаївській області відсутня.