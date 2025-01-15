  • середа

    15 січня, 2025

  • -0°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 15 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • -0° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаївській області не вистачає 1200 лікарів

У Миколаївські області не вистачає 1200 лікарів. Архівне фото «МикВісті»У Миколаївській області не вистачає 1200 лікарів. Архівне фото «МикВісті»

У медичних закладах Миколаївської області не вистачає майже 1200 лікарів.

Про це сьогодні, 15 січня повідомила очільниця управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Ткаченко, пишуть «МикВісті».

Ще одна кадрова проблема в медицині — це велика кількість лікарів пенсійного віку, а саме 31%.

— Станом на сьогодні дефіцит лікарів становить майже 1200 осіб, що складає 32%. Крім того, понад 850 лікарів (31%) — старші за 60 років, — повідомила Ірина Ткаченко.

Ірина Ткаченко також зазначила, що дефіцит медичних працівників скорочують за рахунок інтернів, які прибули в Миколаївську область з інших міст.

— Цього року вперше запрацювала реформа, що стосується інтернатури. Управлінням охорони здоров'я було подано замовлення на 300 інтернів. Фактично в регіон приїхали 58 інтернів, які навчаються на бюджетній формі, та 28 студентів, які навчаються на контрактній основі. Станом на сьогодні в регіоні працює 107 інтернів, — додала Ірина Ткаченко.  

Раніше повідомлялось, що механізм підготовки епідеміологів на рівні регіону залишається недопрацьованим. Попри звернення до Міністерства охорони здоров’я, база для підготовки таких фахівців у Миколаївській області відсутня.

Останні новини про: Медицина

​В Україні вперше провели операцію з повторної трансплантації серця
Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
У лікарнях Миколаївської області немає заборгованості по зарплатах
Реклама

Читайте також:

новини

Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

Береза підтримав обрізку платанів на Соборній та запропонував піти далі: «Старі дерева потрібно зносити»

Даріна Мельничук
новини

На Херсонщині кількість зруйнованих об’єктів у 2024 році збільшилась майже на чверть

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині чотири школи долучились до проєкту Міносвіти зі створення безпечного середовища

Аліна Квітко
новини

Підлітки з Миколаївщини отримали $25 тис. на соціальні проєкти у постраждалих громадах

Даріна Мельничук

Останні новини про: Медицина

У лікарнях Миколаївської області немає заборгованості по зарплатах
Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
​В Україні вперше провели операцію з повторної трансплантації серця

Жительку Миколаєва засудили до 15 років за держзраду

У 2024 році на Миколаївщині оператори спецлінії «102» відреагували на понад 200 тисяч викликів

52 хвилини тому

Головне сьогодні