За програмою «Доступні ліки» миколаївці отримали препаратів на понад ₴65 млн

Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Фото: «МикВісті»Начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві цього року сімейні лікарі виписали близько 200 тисяч рецептів на суму понад 65 мільйонів гривень за державною програмою «Доступні ліки», яка дозволяє отримувати медикаменти безкоштовно або з частковим відшкодуванням вартості.

Про це під час прямого ефіру у Facebook розповіла очільниця управління охорони здоров’я Миколаєва Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

Вона зазначила, що програма «Доступні ліки» діє з 2017 року. Відпуск препаратів здійснюється в аптечних закладах, на яких є наліпка про участь у програмі. У таких аптеках препарати відпускають безкоштовно або з невеликою доплатою — залежно від рецепта — тим пацієнтам, які потребують їх на постійній основі.

— Сьогодні програма «Доступні ліки» працює по всьому місту. Якщо ми починали з 3–6 мільйонів гривень на рік у 2017–2018 роках, то за підсумками 10 місяців 2025 року сімейні лікарі міста виписали близько 200 тисяч рецептів, із яких приблизно 194 тисячі утоварено на суму понад 65 мільйонів гривень, — розповіла Ірина Шамрай.

За її словами, щоб отримати ліки, пацієнт із хронічним захворюванням має звернутися до свого сімейного лікаря. Рецепт можна отримувати раз на три місяці — саме на такий термін він і виписується. Наступний візит потрібен через три місяці, якщо стан пацієнта не погіршується.

— Коли запроваджувалася програма та коли у 2019 році був введений електронний рецепт, було багато побоювань, що наші жителі не зможуть ним користуватися, що їм не приходитимуть повідомлення на пошту тощо. Однак сьогодні ці побоювання повністю спростовані: мешканці міста довели, що здатні цілком адекватно працювати з електронними сервісами та гаджетами, — підсумувала Ірина Шамрай.

Нагадаємо, Миколаївська обласна рада одноголосно підтримала проєкт першої черги реконструкції обласної дитячої клінічної лікарні, у рамках якого Міністерство охорони здоров’я відповідатиме за відбір підрядника та контроль будівництва.

