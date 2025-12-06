На Миколаївщині за ніч і ранок збили 11 російських дронів
Марія Хаміцевич
13:50, 06 грудня, 2025
Вночі та вранці 6 грудня сили оборони знищили 11 російських безпілотників Shahed та дронів-імітаторів над Миколаївщиною.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
«За ніч та ранок в області збито/подавлено 11 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 5 грудня у Миколаївському районі росіяни тричі атакували Очаківську громаду FPV-дронами.
