  • субота

    6 грудня, 2025

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 грудня , 2025 субота

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині за ніч і ранок збили 11 російських дронів

Сили ППО. Фото: ukrinform.uaСили ППО. Фото: ukrinform.ua

Вночі та вранці 6 грудня сили оборони знищили 11 російських безпілотників Shahed та дронів-імітаторів над Миколаївщиною.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

«За ніч та ранок в області збито/подавлено 11 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 5 грудня у Миколаївському районі росіяни тричі атакували Очаківську громаду FPV-дронами.

Останні новини про: Війна в Україні

Шмигаль: ініціатива PURL забезпечила до 90% ракет для української ППО
FPV-дрони атакували Очаківську громаду тричі за добу
Росіяни атакували енергообʼєкти Херсона: частково знеструмлені два райони
Реклама

Читайте також:

новини

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

Марія Хаміцевич
новини

У трьох мікрорайонах Миколаєва через брак укриттів планують розміщувати мобільні сховища

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України

Ірина Олехнович
новини

День Святого Миколая: ким він був насправді та як зʼявилась традиція класти подарунки під подушку

Аліса Мелік-Адамян
новини

Підрядник пошкодив коріння 7 дерев, облаштовуючи парковку біля історичної будівлі в центрі Миколаєва

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували енергообʼєкти Херсона: частково знеструмлені два райони
FPV-дрони атакували Очаківську громаду тричі за добу
Шмигаль: ініціатива PURL забезпечила до 90% ракет для української ППО

Пошкоджені під час ремонту дерева біля історичної будівлі в центрі Миколаєва можуть впасти під час буревію, — екоінспеція

У Миколаєві відкрили ювілейну виставку до 55-річчя обласної організації Спілки художників України

5 годин тому

У трьох мікрорайонах Миколаєва через брак укриттів планують розміщувати мобільні сховища

Головне сьогодні