Через обстріл Одещини пошкоджені енергооб’єкти: є перебої зі світлом та теплом
15:06, 06 грудня, 2025
Вночі 6 грудня росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини. Уламки пошкодили енергооб’єкт. Загоряння не було.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, у кількох районах зафіксовані перебої з електрикою і теплопостачанням. Фахівці працюють над відновленням. Критичні об’єкти перевели на генератори. Для людей розгорнули дев’ять пунктів незламності. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно в Одесі через масовані нічні атаки по об’єктах критичної інфраструктури були знеструмлені близько 61,5 тисячі абонентів, пошкоджені 8 житлових будинків та низку інших об’єктів.
