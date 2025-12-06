  • субота

Через обстріл Одещини пошкоджені енергооб’єкти: є перебої зі світлом та теплом

На Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру. Ілюстративне фото: ДСНС в Одеській областіНа Одещині знову обстріляли енергетичну інфраструктуру. Ілюстративне фото: ДСНС в Одеській області

Вночі 6 грудня росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини. Уламки пошкодили енергооб’єкт. Загоряння не було.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, у кількох районах зафіксовані перебої з електрикою і теплопостачанням. Фахівці працюють над відновленням. Критичні об’єкти перевели на генератори. Для людей розгорнули дев’ять пунктів незламності. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі через масовані нічні атаки по об’єктах критичної інфраструктури були знеструмлені близько 61,5 тисячі абонентів, пошкоджені 8 житлових будинків та низку інших об’єктів.

