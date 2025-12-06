  • субота

Росіяни атакували енергообʼєкти Херсона: частково знеструмлені два райони

Обстріл Херсона. Фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Фото: Суспільне

Російські війська 6 грудня обстріяли об’єкти критичної інфраструктури Херсона. Унаслідок ударів частково знеструмлені Центральний і Дніпровський райони міста, можливі перебої з водопостачанням.

Аварійні бригади вже працюють над відновленням мереж, повідомив керівник МВА Ярослав Шанько.

Окрім цього, протягом минулої доби російська армія атакувала 28 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Під удар потрапили житлові квартали та об’єкти критичної й соціальної інфраструктури.

За словами очільника ОВА Олександр Прокудіна, пошкоджено багатоповерховий будинок, три приватні оселі, мобільну вежу, фермерське господарство, відділення пошти, господарські споруди, тролейбуси й автомобілі.

Нагадаємо, що за добу до цього російські війська атакували дронами, авіацією та артилерією 46 населених пунктів Херсонщини.

