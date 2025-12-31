 Обстріл Херсонської області 30 грудня

П’ятеро поранених: РФ за добу обстріляла десятки населених пунктів Херсонщини

Наслідки обстрілу Херсонщини. Фото: НацполіціяНаслідки обстрілу Херсонщини. Фото: Нацполіція

Російська армія протягом минулої доби завдала ударів по 34 населених пунктах Херсонської області. Для атак окупанти застосовували авіацію, артилерію та безпілотники.

Про це вранці 31 грудня повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілів поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро людей. Також зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Пошкоджено банківську установу, три багатоповерхові будинки, сім приватних осель, господарчу споруду та кілька автомобілів.

Окремо обстрілів зазнала Херсонська територіальна громада. За даними начальника міської військової адміністрації Ярослава Шанька, під вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Придніпровське та Садове. У цих населених пунктах поранення дістали троє людей.

Нагадаємо, що через російську збройну агресію на правобережжі Херсонщини, станом на грудень 2025 року, пошкоджено або зруйновано 37,8 тисячі об’єктів.

