Румунія приєдналася до ініціативи із закупівлі американської зброї для України

Уряд Румунії ухвалив рішення приєднатися до механізму PURL, який передбачає закупівлю американського озброєння для потреб України.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою. За її словами, Бухарест зробить внесок у розмірі 50 мільйонів євро.

Вона уточнила, що фінансування здійснюватиметься в межах бюджетних обмежень, закладених на 2025 рік.

Оана Цою наголосила, що участь Румунії в механізмі PURL сприятиме посиленню оборонного потенціалу України та наближенню справедливого і тривалого миру. Вона також зазначила, що приєднання до ініціативи під егідою США зміцнює регіональну безпеку та повністю відповідає зобов’язанням Румунії як члена НАТО і стратегічного партнера Сполучених Штатів.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль, повідомив, що ініціатива PURL нині забезпечує основну частину ракет для українських систем протиповітряної оборони. За його словами, близько 75% ракет для комплексів Patriot та приблизно 90% боєприпасів для інших систем ППО надходять саме через цей механізм.

