Комісія з медицини підтримала реорганізацію лікарень Миколаєва і передачу пологового №3 в обласну власність

Комісія підтримала об’єднання лікарень у Миколаєві та передачу пологового №3 області. Ілюстраційне фото: МикВісті

Депутати комісії з питань охорони здоров’я Миколаївської міської ради підтримали реорганізацію міських лікарень. Нині пропонується приєднати до міської лікарні №4 три медзаклади — Лікарню швидкої медичної допомоги (ЛШМД), лікарню №1 та міську дитячу лікарню №2.

Відповідне рішення вони ухвалили під час засідання у вівторок, 7 квітня, повідомляють «МикВісті».

За словами голови комісії Ганни Норд, нині це питання є нагальним для міста, адже утворені у подальшому три кластерні лікарні отримають від НСЗУ підвищене фінансування. Проєкт передбачає приєднання до Миколаївської міської лікарні №4 міської лікарню №1, Лікарні швидкої медичної допомоги і міської дитячої лікарні №2.

Начальник управління охорони здоровʼя Миколаївської міськради Ірина Шамрай наголосила, що місто обмежене в часі для ухвалення рішення.

— Ми дійшли до межі, коли у випадку неприйняття рішення, ми не зможемо вчасно сформувати спроможну мережу, тому що до 17 квітня маємо її подати на Міністерство охорони здоровʼя. Тому у мене величезне прохання до депутатів підтримати рішення, це дасть можливість закладам вільно продовжувати свою роботу, — сказала Ірина Шамрай.

Під час засідання комісії були присутні керівники медзакладів, які підтвердили готовність до об’єднання. Зокрема директорка міської лікарні №1 Марія Грачова зазначила, що реформа може допомогти вирішити кадровий дефіцит.

— Ми це питання піднімаємо не перший рік. Розуміємо, що для того, щоб лікарня існувала і надавала необхідну медичну допомогу, треба обʼєднання. На жаль, ми не можемо будувати нову лікарню, яка б відповідала всім вимогам. Сьогодні ми концентруємо сили на розвиток. Дуже великий дефіцит кадрів. Ми сподіваємось, що обʼєдання лікарень дасть змогу запропонувати молодим лікарям, які завершили університети, приїхати у Миколаїв працювати. Якщо цього не буде, фінансувати місто не зможе так, щоб запропонувати приїхати молоді, — сказала Марія Грачова.

Водночас при цьому вона зауважила, що реорганізація не має вплинути на діючий колектив, бо медики «на вагу золота».

Головний лікар ЛШМД Олександр Демʼянов розповідаючи про прлблеми, з якими зіштовхується наразі заклад, сказав, що є послуги, які вони як загальна лікарня не можуть отримати. Це вплинуло на те, що лікарня за три місяці 2026 року втратила до 5 мільйонів гривень.

— З початку 2026 року Лікарня швидкої медичної допомоги втрачає 5 мільйонів на рік через те, що немає кластерності. За тих же пацієнтів, за той самий обʼєм роботи могли б отримувати значно більше, — сказав Олександр Демʼянов.

Директорка міської дитячої лікарні №2 Любов Савчук також підтримала приєднання. Водночас керівниця лікарні №4 Лариса Дергунова, до якої планують приєднати інші заклади, зазначила, що навантаження зросте, однак запевнила, що колектив до цього готовий.

— Я згодна з думкою колег, в умовах сьогодення треба обʼєднуватись і працювати далі в складі такого обʼєднання. Складно буде, так. Але ми до цього звикли. Думаю, що буде не тільки навантаження на лікарню №4, це буде навантаження для всіх. Ми будемо разом приймати рішення, створювати структуру, затверджувати штатний розпис. Думаю, що все вдасться. Я за, — сказала Лариса Дергунова.

Зазначимо, що на сьогоднішню комісію запросили і голову Миколаївської обласної ради Антона Табунщика. Він за свого боку додав, що Миколаїв та область перебувають на фінальному етапі формування госпітального округу.

— Коли заклад обʼєднується, один із плюсів те, що заклад може контрактуватись по деяким пакетам з меншими ризиками. У перспективі заклади стануть міцніші. Керувати буде складніше, але всі професіонали, всі долучаються до єдиної позиції, тому перспектива є. Ми говоримо про лікарню №4, №3, №5, — сказав Антон Табунщик.

Рішення з обʼєднання підтримали усі члени комісії 6 голосами «за».

Після цього депутати розглянули питання передачі пологового будинку №3 у спільну власність області — до Миколаївської обласної клінічної лікарні. Ганна Норд пояснила, що така необхідність виникла через значне зменшення кількості пологів, яких нині недостатньо для отримання фінансування від НСЗУ.

Начальниця міськздоровʼя Ірина Шамрай додала, що пологовий будинок №3 має діючу професійну команду і повністю обладнаний під стандарти НСЗУ. Обласна влада отримає заклад з готовим розробленим проєктом реконструкції.

— Заклад усі останні 9 років готувався як перинатальний центр з відповідним наданням медичної допомоги. Там сформована високопрофесійна команда, сьогодні це оцінюють не тільки ми, а і представники ради НСЗУ, які неодноразово були у закладі. Це дуже високий рівень надання акушерської та гінекологічної допомоги на рівні області, що давно перевищує межі спеціалізованого закладу. Вони повністю забезпечені обладнанням відповідно до вимог НСЗУ, щоб могли стати гарантом безпеки жіночого і дитячого населення в області. Єдине питання це ремонт приміщень. Місто вже зробило проєкт, який ми передаємо разом із закладом. Область гарантує, що там будуть створені належні умови, — виступила Ірина Шамрай.

Ганна Норд звернулась до головного лікаря Олега Іщенка з питань, чи не вважає він, що таке приєднання може вплинути на колектив:

— Чи не зачепить колектив. Буде краще чи гірше?, — спитала депутат. — Ми поки не знаємо, як ми будемо обʼєднуватись, як це буде. Звісно, будь-яке обʼєднання має наслідки, негативні моменти. Сподіваюсь, що ми зможемо домовитись і будуть тільки позитивні моменти. Не думаю, що це призведе до поганих змін. Сподіваюсь, що з вашою допомогою колектив не постраждає під час зʼєднання. У обласної лікарні теж є колектив, якось треба зʼєднувати, мені важко спрогнозувати. Різний рівень людей, професіоналізму. Це буде важко, — відповів він. — Але іншого виходу немає, — зауважила Ганна Норд. — Будемо знаходити якісь шляхи, — додав головний лікар.

Голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, коментуючи це, зазначив, що виступає за збереження колективу і вже звичного формату роботи пологового будинку №3.

Передачу пологового будинку №3 підтримали також усі депутати одноголосно.

Питання реорганізації лікарень вже двічі не було підтримане депутатами на сесіях міської ради. 29 травня, депутати одноголосно зняли з розгляду сесії питання об'єднання медичних закладів міста, через те, що воно не пройшло профільну та інші комісії.

Після цього 8 червня, депутати знову розглянули питання щодо реорганізації комунальних медичних закладів. Однак рішення не набрали необхідної кількості голосів. Як відомо, управління охорони здоров’я Миколаєва вийшло з ініціативою про зменшення кількості лікарень у місті з шести до трьох, об’єднавши їх.

Начальниця управління охорони здоров‘я Миколаєва Ірина Шамрай пояснила, що необхідність проведення реорганізації та об’єднання великих лікарень у Миколаєві цього року, зумовлена вимогами Національної служби здоров’я України щодо фінансування у повному об’ємі за надані медичні послуги.

Однак деякі депутати висловились проти об'єднання лікарень. Так, голова депутатської комісії з питань законності Миколаївської міської ради, депутат від «Європейської Солідарності» Олена Кісельова висловила різку критику щодо планів з реорганізації медичної мережі міста.

Своєю чергою депутатка Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» й лікарка сімейної амбулаторії №4 Олена Шапошнікова виступила проти реорганізації центрів первинної медико-санітарної допомоги. На її думку, об’єднання не дасть очікуваної економії, а натомість може призвести до втрати фінансування, а також пацієнтів та лікарів.

Також голова комісії з питань охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ганна Норд говорила про те, що у разі ухвалення рішень щодо реорганізації медзакладів Миколаєва та їх об’єднання, медики-чоловіки втратять бронювання від мобілізації.

Вирішення питання об'єднання лікарень на деякий час загальмувалося. На сесії 8 липня міський голова Олександр Сєнкевич зазначив, що він обговорить питання реорганізації з керівником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та управліннями охорони здоров’я міста та області.

21 серпня члени комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності звернулися до Миколаївської ОВА з проханням прискорити розгляд питання створення спроможної мережі лікувальних закладів.