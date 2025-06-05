У Миколаєві збираються відремонтувати спортзали в «Зорі» за ₴16 млн

Спортивна зала у спорткомплексі «Зоря», серпень 2024 року, архівне фото «МикВісті»

У спорткомплексі «Зоря» планують капітальний ремонт двох залів на першому поверсі. Оновлення передбачає не лише будівельні роботи, а й встановлення спеціального обладнання для спортивної реабілітації. Попередня вартість проєкту — 16,5 мільйонів гривень.

Відповідний тендер розміщений на сайті публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовником робіт виступає Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради. Завершити всі роботи планують до 31 березня 2026 року.

Ремонт включатиме демонтажні, загальнобудівельні та оздоблювальні роботи (як внутрішні, так і зовнішні), оновлення водопроводу, каналізації, вентиляції, опалення, електроосвітлення та облаштування тренажерного залу.

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Окрему увагу приділять доступності для маломобільних груп населення. У спорткомплексі планують встановити підйомник для осіб з інвалідністю, а також спеціальне обладнання — поручні, гачки для одягу, дверні ручки та інші допоміжні елементи.

Директор управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук в коментарі «МикВісті» розповів, що торги вже оголошували двічі, однак жодна компанія не подалась. Згодом вартість проєкту зросла — через оновлення цін на матеріали, збільшення середньої зарплати та розширення переліку робіт.

— В кінці 2023 року ми розробили проєктну документацію, потім ми оголошували на початку 2024 року двічі торги, вони не відбулись, ніхто не заходив на закупівлю і ми не знайшли підрядників, які виявили б бажання попрацювати на цьому об'єкті. Цей об'єкт включав капітальний ремонт залів, які розташовані при вході в «Зорю». Згодом зросла середня заробітна плата, деякі матеріали втратили актуальність за цінами. Також ми додали до проєкту елементи інклюзії — облаштування санвузлів, душових і окремої роздягальні для людей з обмеженими можливостями. Також треба зробити коридор, там додались ще роботи по благоустрою з боку «Зорі» у нас вийшла цифра вище, ніж була раніше, але це обумовлено тими моментами про які я сказав. Ціна зросла на мільйони гривень, бо збільшились і обсяги проєктування, і реалізації, і розмір зарплати відповідно до ринкової вартості будівельних робіт, — сказав він.

Нагадаємо, що у 2024 році директор УКС Олексій Савчук розповідав, що друга черга робіт з реконструкції спортивного комплексу «Зоря» раніше передбачала ремонт тренажерної зали та кардіозали. Відремонтувати їх директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук обіцяв до кінця 2024 року. Для цього у квітні 2024 року навіть оголосили відповідний тендер на 6,7 мільйона гривень.

Однак ремонт спортивних зал так і не розпочався, оскільки потрібно було зробити коригування вже розробленого проєкту, аби включити до проєкту облаштування укриття на 300 людей. Наразі на території спорткомплексу працює укриття на 150 осіб.

Олексій Савчук додав, що друга черга проєкту включає ремонт фасаду, холу та залів на першому поверсі. Однак, результати оновлення можна буде побачити не раніше 2026 року, оскільки цього року мають завершити проєктування і розпочати процедуру закупівель, тривалість якої поки що невідома

— Сам фасад спорткомплексу «Зоря» буде комплексно перероблятись у межах проєкту. Перша черга вже введена в експлуатацію, зараз коригується друга — і в її межах ми будемо працювати в тому числі по фасаду. Ми вже погодили його з головним архітектором проєкту, і заміна вікон також буде в концепції цього проєкту. Це буде окрема закупівля, бо там потрібно виконати роботи і в холі, і на першому поверсі, є ще зали, які потребують ремонту. Наразі фактично виконаний ремонт тільки для забезпечення роботи басейну. Це дуже популярний об’єкт, і я вважаю, що він миколаївцям потрібен. Я думаю, що результати ми зможемо бачити у 2026 році, тому що в цьому році ми завершимо проєктування, буде процедура закупівлі і не зрозуміло наскільки вона затягнеться. Наприклад, тендер на ремонт «Острову звірів» у зоопарку ми вже вдруге публікуємо, тому що зараз немає підрядників, які мають бажання заходити на ті чи інші закупівлі. У разі, які депутати підтримають фінансування цього об'єкту, то ми зможемо бачити вже більш глобальні результати. Я думаю, що ми також зі свого боку будемо ініціювати пошук позабюджетних коштів, зважаючи на те, що бюджетні кошти досить обмежені, — додав він.

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.

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