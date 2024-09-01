Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «НикВести»

Управління капітального будівництва міської ради збирається замовити коригування проєкту другого етапу реконструкції спорткомплексу «Зоря» у Миколаєві, оскільки у перелік робіт вирішили додати облаштування укриття.

Про це йдеться у статті «НикВести» «Рік роботи. Як після ремонту працює комунальний басейн «Зоря»?».

Спочатку друга черга робіт з реконструкції спортивного комплексу «Зоря» передбачає ремонт тренажерної зали та кардіозали. Відремонтувати їх директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук обіцяв до кінця 2024 року. Для цього у квітні 2024 року навіть оголосили відповідний тендер на 6,7 мільйона гривень.

Однак ремонт спортивних зал так і не розпочався. Наразі потрібно зробити коригування вже розробленого проєкту, оскільки керівництво комунальної установи «Центральний міський стадіон» звернулось з проханням включити до проєкту облаштування укриття на 300 людей, повідомив Олексій Савчук. Наразі на території спорткомплексу працює укриття на 150 осіб.

— Там переглядається весь проєкт в цілому. Не можна окремо розглядати тільки облаштування укриття. Тому що необхідно переглянути всі існуючі норми, які є. Може щось змінилося, може щось необхідно додати, саме на цей момент, щоб розуміти, що потім цей проєкт може пройти експертизу. Не можна відокремити саме укриття і сказати, от ми додаємо тільки укриття і все, — пояснив Олексій Савчук.

Через ремонт укриття вартість другого етапу реконструкції спорткомплексу зросте, однак наскільки збільшиться ця сума — наразі ще невідомо, каже Олексій Савчук. Це стане зрозуміло після коригування проєкту. В який термін розпочнуться роботи та коли їх завершать в управлінні капітального будівництва також не змогли надати відповідь, оскільки наразі невідомо, чи знайдуться на це кошти у бюджеті Миколаєва наступного року.

— Дуже складно казати, не розуміючи, що буде з бюджетом на наступний рік і не розуміючи, яка сума коштів потрібна буде для завершення цього об'єкту, — додав Олексій Савчук.

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сенкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сенкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.