Торік на ремонт спортзалів у миколаївській «Зорі» витратили ₴4,3 млн

Відремонтований комунальний басейн спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

У 2025 році на капітальний ремонт двох спортивних зал у миколаївському спорткомплексі «Зоря» витратили 4,3 мільйона гривень. Роботи обіцяють продовжити, загальна вартість робіт складає 16,3 мільйонів гривень.

Про це сказав керівник Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук на брифінгу 22 січня, пишуть «МикВісті».

— Наразі проводяться роботи — стяжка, штукатурка, вже зробили заміну вікон. Цей проєкт також передбачає обладнання, яке має бути для для реабілітації наших хлопців.. Вартість робіт з влаштування приміщень складає 16,3 мільйона гривень. В 2025 році було використано 4,3 мільйона гривень. Плануємо продовжити ці роботи, — сказав Олексій Савчук.

Процес ремонту спортзалу у «Зорі», скриншот з презентації Управління капбудівництва

Ескіз спортзали у «Зорі», скриншот з презентації Управління капбудівництва

Нагадаємо, що у 2024 році директор УКС Олексій Савчук розповідав, що друга черга робіт з реконструкції спортивного комплексу «Зоря» раніше передбачала ремонт тренажерної зали та кардіозали. Відремонтувати їх директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук обіцяв до кінця 2024 року. Для цього у квітні 2024 року навіть оголосили відповідний тендер на 6,7 мільйона гривень.

Однак ремонт спортивних зал так і не розпочався, оскільки потрібно було зробити коригування вже розробленого проєкту, аби включити до проєкту облаштування укриття на 300 людей. Наразі на території спорткомплексу працює укриття на 150 осіб.

Олексій Савчук додав, що друга черга проєкту включає ремонт фасаду, холу та залів на першому поверсі. Однак, результати оновлення можна буде побачити не раніше 2026 року.

Реклама

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Рік роботи. Як після ремонту працює комунальний басейн «Зоря»?».

Та статтю «МикВісті»: «Відремонтований за ₴32 млн басейн «Зоря» у Миколаєві приховує доходи та видає «липові» чеки».