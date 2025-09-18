Вже 56 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

    18 вересня, 2025

«Зоря» хоче віддати Миколаєву свої дитсадки та табір у Рибаківці

Миколаєву передадуть два дитсадки від державного підприємства Зоря-Машпроект, ілюстративне фото з архіву МикВістіМиколаєву передадуть два дитсадки від державного підприємства Зоря-Машпроект, ілюстративне фото з архіву МикВісті

Державне підприємство «Зоря»-«Машпроект» планує передати до комунальної власності Миколаєва два дитсадки, укриття та дитячий оздоровчий комплекс «Алий Парус» у Рибаківці.

Про це свідчить відповідний проєкт рішення Миколаївської міської ради щодо згоди на прийняття майна до власності міста, який опубліковано на офіційному сайті міськради, пишуть «МикВісті».

Проект рішення міськради Миколаєва про згоду на прийняття від Зорі в міську власність дитсадків та оздоровчого комплексу у РибаківціПроект рішення міськради Миколаєва про згоду на прийняття від Зорі в міську власність дитсадків та оздоровчого комплексу у Рибаківці
Проект рішення міськради Миколаєва про згоду на прийняття від Зорі в міську власність дитсадків та оздоровчого комплексу у Рибаківці
Проект рішення міськради Миколаєва про згоду на прийняття від Зорі в міську власність дитсадків та оздоровчого комплексу у РибаківціПроект рішення міськради Миколаєва про згоду на прийняття від Зорі в міську власність дитсадків та оздоровчого комплексу у Рибаківці

Відповідно до документу, Миколаєву передають дитячий садок №69 по вулиці Олена Бондаренка (27 Армії), 10А, а також два корпуси дитсадка №12 по вулиці Олега Бондаренка (27 Армії), 6 та 7. Мова про будівлі закладів, мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання.

Це останні дитячі садки, які підприємство віддає Миколаєву. Раніше у відомчій власності «Зорі» перебували 5 дошкільних навчальних закладів. Перший передали до комунальної власності Миколаєва ще у 2008 році, ще три дитсадки місто отримало у 2021 році. 

Катерина Середа

Окрім дошкільних навчальних закладів державне підприємство хоче віддати Миколаєву два укриття біля них.

Також пропонується прийняти до комунальної власності Миколаєва дитячий оздоровчий комплекс «Алий Парус», що знаходиться у селі Рибаківка Миколаївської області.

Ще у 2011 році «Зоря» передала Миколаєву Палац культури «40-летия Октября» — зараз це ПК «Молодіжний».

Нагадаємо, у 2018 році було прийнято рішення про передачу Миколаєву від державної «Зорі»-«Машпроект» спорткомплексу «Зоря». Остаточно місто процес передачі майна завершився у 2020 році. Крім того, державне підприємство «Укроборонпром» тоді компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт спорткомплексу. У 2023 році міська влада відкрила відремонтований басейн спорткомплексу. На ремонт витратили 32 мільйони гривень.

