 З Миколаєва затримуються два потяги: один — більш ніж на 12 годин

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Головна Новини Суспільство 13:06, 09 вересня, 2026

З Миколаєва затримуються два потяги: один — більш ніж на 12 годин

Потяг. Ілюстративне фото: МикВістіПотяг. Ілюстративне фото: МикВісті

Два потяги з Миколаєва сьогодні суттєво запізнюються. Поїзд до Львова затримується більш ніж на 12 годин, а до Києва — на три години. Загалом в Україні затримуються понад 20 поїздів.

Про це свідчать дані сервісу «Укрзалізниці».

Найбільше від графіка відстає саме поїзд «Миколаїв — Львів», його затримка +12:20. Орієнтовний час прибуття — 20:38.

Ще один миколаївський рейс — №121/122 «Миколаїв — Київ» затримується на три години. Наразі він має статус «готується», а прогноз часу прибуття не вказаний.

Потяги, які запізнюються в Україні, 9 вересня 2026 року. Скриншот: сайт УкрзалізниціПотяги, які запізнюються в Україні, 9 вересня 2026 року. Скриншот: сайт Укрзалізниці

Серед інших найбільш затриманих потягів:

  • №31/32 «Запоріжжя — Перемишль» — +4 години 53 хвилини;
  • №3/4 «Дніпро — Ужгород» — +4 години 52 хвилини;
  • №43/44 «Дніпро — Івано-Франківськ» — +3 години 22 хвилини;
  • №7/8 «Одеса — Харків» — +3 години 4 хвилини;
  • №143/144 «Суми — Рахів» — +2 години 43 хвилини;
  • №39/40 «Запоріжжя — Солотвино» — +2 години 6 хвилини.

«Укрзалізниця» зазначає, що час затримки розраховується автоматично і може змінюватися. На нього впливають, зокрема, повітряні тривоги, евакуації та об'їзди. Пасажирам радять стежити за актуальною інформацією перед поїздкою. Офіційної причини саме цих затримок у сервісі наразі не зазначено.

Нагадаємо, що Миколаїв у ніч з 8 на 9 вересня зазнав одного з найбільших ударів у 2026 році. Російські війська атакували місто та область ракетами «Іскандер», БпЛА «Бандероль» та «Шахедами», керованими авіабомбами, а окремі громади — FPV-дронами.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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