 Будки, миски та сміття: миколаївці поскаржилися на «притулок» для тварин під балконами

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Головна Новини Суспільство 8:14, 01 вересня, 2026

Будки, миски та сміття: миколаївці поскаржилися на «притулок» для тварин під балконами

У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіУ Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

У Миколаєві мешканці будинку на проспекті Миру, 56 поскаржилися на сміття та антисанітарію під балконами. Адміністрація Інгульського району звернулася до управляючої компанії з вимогою привести територію до ладу.

У Contact Center при Миколаївській міській раді скаргу написав Сергій Стадніченко.

За його словами, під балконами облаштували саморобні будки, залишають коробки та миски для годування тварин, а залишки їжі гниють і можуть приваблювати мух та гризунів.

У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіУ Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді
У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіУ Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Також чоловік зазначив, що частина мешканців самовільно використовує територію під балконами для зберігання різних предметів та годування тварин.

— Прошу направити інспекцію з благоустрою або зобов'язати обслуговуючу організацію прибрати сторонні предмети та навести лад на прибудинковій території, — поскаржився чоловік.

У відповіді адміністрації Інгульського району повідомили, що працівники виходили на місце та оглянути територію. Після цього було направлено звернення до управляючої компанії ТОВ «Місто для людей — Миколаїв».

— Працівниками адміністрації відповідно до наданих повноважень підготовлено та направлено лист керівництву управляючої компанії ТОВ «Місто для людей — Миколаїв» щодо приведення прилеглої території зазначеного у зверненні будинку до належного санітарного стану та тримати дане питання на контролі, — йдеться у відповіді.

Лист адміністрації Інгульського району до управліючої компанії. Фото: Contact Center при Миколаївській міській радіЛист адміністрації Інгульського району до управліючої компанії. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Нагадаємо, що раніше в Інгульському районі Миколаєва жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б знову скаржаться на сусіда, який із минулого року не демонтував у дворі незаконно встановлені паркомісця.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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