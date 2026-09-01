Будки, миски та сміття: миколаївці поскаржилися на «притулок» для тварин під балконами

У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

У Миколаєві мешканці будинку на проспекті Миру, 56 поскаржилися на сміття та антисанітарію під балконами. Адміністрація Інгульського району звернулася до управляючої компанії з вимогою привести територію до ладу.

У Contact Center при Миколаївській міській раді скаргу написав Сергій Стадніченко.

За його словами, під балконами облаштували саморобні будки, залишають коробки та миски для годування тварин, а залишки їжі гниють і можуть приваблювати мух та гризунів.

У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді У Миколаєві мешканці поскаржилися на сміття та будки для тварин під балконами. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Також чоловік зазначив, що частина мешканців самовільно використовує територію під балконами для зберігання різних предметів та годування тварин.

— Прошу направити інспекцію з благоустрою або зобов'язати обслуговуючу організацію прибрати сторонні предмети та навести лад на прибудинковій території, — поскаржився чоловік.

У відповіді адміністрації Інгульського району повідомили, що працівники виходили на місце та оглянути територію. Після цього було направлено звернення до управляючої компанії ТОВ «Місто для людей — Миколаїв».

— Працівниками адміністрації відповідно до наданих повноважень підготовлено та направлено лист керівництву управляючої компанії ТОВ «Місто для людей — Миколаїв» щодо приведення прилеглої території зазначеного у зверненні будинку до належного санітарного стану та тримати дане питання на контролі, — йдеться у відповіді.

Лист адміністрації Інгульського району до управліючої компанії. Фото: Contact Center при Миколаївській міській раді

Нагадаємо, що раніше в Інгульському районі Миколаєва жителі багатоповерхівки на проспекті Миру, 70-Б знову скаржаться на сусіда, який із минулого року не демонтував у дворі незаконно встановлені паркомісця.