Роботодавці Миколаївщини сплатили ₴12,5 млрд єдиного соцвнеску. Ілюстративне фото: Ukr.net

За січень–серпень 2026 року роботодавці Миколаївської області сплатили до пенсійного та соціальних фондів України 12,5 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

Про це повідомили обласному управлінні Державної податкової служби.

Податківці зазначили, що цей показник єдиного внеску майже на 15,5% або на 1,7 мільярда гривень більше, ніж у аналогічному періоді минулого року.

Раніше повідомлялося, що в миколаївській області 6 845 компаній мають податкову заборгованість перед державою. В Україні загалом таких підприємств — понад 218 тисяч, а сума їхнього боргу становить 263,3 мільярда гривень.