Мешканці Миколаївщини сплатили до бюджетів понад ₴12 млрд ПДФО

Понад ₴12 млрд ПДФО сплатили до бюджетів мешканці Миколаївщини. Ілюстративне фото: Суспільне

За січень–серпень 2026 року платники податків Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 12,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб.

Із цієї суми майже 6,5 мільярда гривень отримав державний бюджет, ще понад 6 мільярдів гривень — місцеві бюджети, повідомили у обласному управлінні Державної податкової служби.

Зазначається, що ПДФО залишається одним із основних джерел наповнення бюджетів. Він становить 68,4% доходів місцевих бюджетів та 53% доходів державного бюджету.

Нагадаємо, що за січень–серпень 2026 року платники Миколаївської області сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 21 мільярд гривень податків і зборів.