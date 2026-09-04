 Понад ₴21 млрд податків сплатили платники Миколаївщини з початку року

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Головна Новини Економіка 21:26, 04 вересня, 2026

Понад ₴21 млрд податків сплатили платники Миколаївщини з початку року

З початку року платники Миколаївщини сплатили понад ₴21 млрд податків. Ілюстративне фото: МикВістіЗ початку року платники Миколаївщини сплатили понад ₴21 млрд податків. Ілюстративне фото: МикВісті

За січень–серпень 2026 року платники Миколаївської області сплатили до бюджетів усіх рівнів понад 21 мільярд гривень податків і зборів.

Як повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби, це на 3,2 мільярда гривень, або 18,2%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До державного бюджету за вісім місяців надійшло 12,2 мільярда гривень. Порівняно із січнем–серпнем 2025 року ця сума зросла на 1,7 мільярда гривень, або 16,2%.

Місцеві бюджети за цей період отримали 8,8 мільярда гривень. Це на 1,5 мільярда гривень більше, ніж за вісім місяців минулого року.

Окремо до пенсійного та соціальних фондів платники перерахували 12,5 мільярда гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За рік надходження зросли на 1,7 мільярда гривень, або 15,5%.

Нагадаємо, що у січні-липні 2026 року суб’єкти господарювання Миколаївщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 18,2 мільярда гривень. Це на 19,3% або на 2,9 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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