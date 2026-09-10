У Миколаєві тимчасово закривається ТРЦ «Сіті Центр»

ТРЦ «Сіті Центр» у Миколаєві закривається до вересня. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

У Миколаєві торговельно-розважальний центр «Сіті Центр» тимчасово припиняє роботу до кінця вересня.

Про це «МикВісті» стало відомо з повідомлень магазинів, які працюють у ТРЦ.

Зокрема, про тимчасове закриття повідомила студія жіночого одягу VOVK. У компанії зазначили, що через складну безпекову ситуацію в місті та обстріли ТРЦ «Сіті Центр» припиняє роботу до кінця вересня.

«Через складну ситуацію в нашому місті та обстріли, ТРЦ Сіті Центр припиняє свою роботу до кінця вересня. Тож і наша студія VOVK тимчасово припиняє свою роботу», — повідомили в магазині.

На тимчасове припинення роботи ТРЦ також вказує актуальна афіша кінотеатру Multiplex, який працює у «Сіті Центрі». На сайті мережі для миколаївського кінотеатру наразі не доступні сеанси для бронювання чи перегляду.

Афіша Multiplex у Миколаєві. Скриншот Повідомлення магазину VOVK. Скриншот

Водночас напередодні в мережі поширювалася інформація про можливу підвищену загрозу для ТРЦ «Сіті Центр» та супермаркету «Велмарт». Містян закликали найближчим часом утриматися від відвідування цих об’єктів та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Офіційного підтвердження інформації про конкретну загрозу для цих об’єктів наразі немає.

Як з липня росіяни нищать український бізнес на Миколаївщині?

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Російські війська з початку липня систематично атакують цивільну та бізнес-інфраструктуру на Миколаївщині. Першими під прицілом опинилися автозаправні станції, а згодом удари почали припадати на склади, виробничі підприємства та торговельні об’єкти.

Атаки на АЗС

Перша атака на автозаправну станцію в Миколаївській області сталася 2 липня. Російський «Shahed» влучив в АЗС у Костянтинівській громаді Миколаївського району.

Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік, ще двоє чоловіків віком 33 та 44 років отримали поранення. Один із постраждалих перебував у тяжкому, але стабільному стані, інший — у стані середньої тяжкості. Удар повністю знищив будівлю заправки та три автомобілі.

У наступні кілька діб росіяни атакували АЗС і в інших громадах області. Через систематичні удари по паливній інфраструктурі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про створення спеціального чату для власників заправок, через який їх мали оперативно попереджати про загрозу ударів дронів.

Серед пошкоджених об’єктів опинилася АЗС компанії SOCAR у селі Нечаяне. На момент атаки працівники перебували в укритті.

7 липня в уряді заявили про посилення заходів безпеки на АЗС у прифронтових регіонах через систематичні російські атаки на паливну інфраструктуру.

Від АЗС — до складів та виробництва

Наприкінці серпня під прицілом російських військ опинилася вже складська та виробнича інфраструктура.

Увечері 29 серпня росіяни атакували Миколаївський район ударними безпілотниками «Shahed». Під удар потрапило підприємство харчової промисловості — російський дрон пошкодив його склад.

Наступного дня стало відомо, що удар припав по виробничому комплексу PepsiCo у Миколаївській області, де виготовляють газовані напої Pepsi та холодний чай Lipton Ice Tea. Компанія не розкрила характер та масштаби руйнувань і не повідомила, коли підприємство зможе відновити роботу.

За даними, які наводили в Україні, з початку липня внаслідок російських атак були пошкоджені або знищені понад 400 тисяч квадратних метрів складських площ. Під удари потрапляли об’єкти ритейлерів, дистриб’юторів та виробників, а особливо інтенсивними атаки стали у серпні.

Удар по «Епіцентру» та METRO

Зокрема 29 серпня після ранкової атаки у Миколаєві також пошкодило господарський супермаркет. Пошкоджень зазнали й складські приміщення, на місці працювали рятувальники. А вже 4 вересня росіяни атакували великий торговельний об’єкт — «Епіцентр» у Миколаєві.

За даними компанії, протягом доби по торговельному центру зафіксували шість влучань. Через обстріли в будівлі виникли пожежі, а приміщення зазнали пошкоджень. Рятувальники гасили займання під загрозою повторних ударів.

Через атаку 8 вересня торгівельний центр METRO у Миколаєві тимчасово призупинив роботу – туди влучив російський дрон. Будівля зазнала пошкоджень, наразі команда компанії оцінює їх та визначає шляхи відновлення.

Нагадаємо, що на тлі обстрілів миколаївці останні тижні активно розбирають продукти першої необхідності у супермаркетах міста. Зокрема, в кількох майже не залишилося круп, макаронів та яєць, а також спорожніли полоці з молочною продукцією.