Кількість платників податків на Миколаївщині з початку року зросла на понад 2 тис. Ілюстративне фото: МикВісті

Станом на 1 вересня 2026 року на податковому обліку в Миколаївській області перебувають 107,1 тисячі платників податків. Від початку року їхня кількість зросла на 2 150.

За інформацією обласного управління Державної податкової служби, серед усіх платників 52,6 тисячі становлять юридичні особи, ще 54,5 тисячі — фізичні особи-підприємці.

За січень-серпень податкова зареєструвала 5 998 нових суб’єктів господарювання. Серед них — 561 юридична особа та 5 437 ФОП.

Реклама

Водночас за цей період припинили діяльність 3 841 суб’єкт господарювання. З них 175 — юридичні особи, а 3 666 — фізичні особи-підприємці.

Всього, станом на 1 вересня у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків зареєстрували понад 1,1 мільйона людей. Ще 2 549 фізичних осіб внесли до окремого реєстру.

Також за цей період в цих реєстрах зареєстрували 7 146 фізичних осіб, зокрема 98 іноземців.

Нагадаємо, що за вісім місяців 2026 року бізнес Миколаївської області сплатив до державного бюджету 2,3 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.