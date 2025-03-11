Одеський бізнес заробив понад ₴22 млрд: Опендатабот опублікував рейтинг найбільших компаній України

Аналітична платформа Опендатабот оприлюднила Індекс найкращих підприємств України, до якого увійшли найбільші компанії за обсягом доходів та з бездоганною діловою репутацією.

За підсумками 2024 року, найбільше прибутків отримала сфера енергетики — 876,9 мільярдів гривень, що становить 21% від загального доходу всіх галузей. Високі показники також продемонстрували оптова та роздрібна торгівля, заробивши 567,7 мільярдів гривень та 529,2 мільярдів гривень відповідно.

фото: Опендатабот

Найбільший дохід серед українських підприємств мають компанії, зареєстровані у Києві — 2,6 трильйонів гривень. На другому місці Дніпропетровська область — 653 мільярда гривень, третє місце посідає Київська область (без столиці) — 208,3 мільярдів гривень.

Бізнес, зареєстрований в Одеській області, за минулий рік заробив 22,4 мільярдів гривень.

Слід також зазначити, що Миколаївська область не увійшла до цього рейтингу.

фото: Опендатабот

При складанні рейтингу Опендатабот-2025 враховувалися фінансові показники та ділова репутація компаній. У перелік не включали підприємства, які мають зв’язки з РФ, перебувають під санкціями, мають податкові борги або пов’язані з політиками.

Нагадаємо, що за даними Опендатабот, українці накопичили понад дев'ять мільйонів фінансових зобов’язань, які потрапили до Єдиного реєстру боржників. Так, на Миколаївщині понад 298 тисяч боргів.