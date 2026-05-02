Зеленський ввів санкції РНБО проти екскерівника ОП Андрія Богдана

Екс-керівник ОП Андрій Богдан потрапив під санкції РНБО.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти колишнього керівника Офісу президента Андрія Богдана та ще 4 осіб.

Про це повідомили на сайті Офісу президента.

Окрім Андрія Богдана, під санкції потрапили український бізнесмен Богдан Пукіш, російський бізнесмен Алан Кірюхін, а також чиновники-пропагандисти олімпійського спорту РФ Станіслав Поздняков і Михайло Маміашвілі.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, заборону на виведення капіталу за кордон, зупинення ліцензій та дозволів, а також позбавлення державних нагород. Крім того, особам заборонили брати участь у приватизації та оренді державного майна строком на 10 років.

Андрій Богдан очолював Офіс президента у 2019–2020 роках. Після звільнення його на посаді замінив Андрій Єрмак. До роботи в ОП Богдан був урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політик